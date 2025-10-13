Robot Spot khuấy động không gian trưng bày xe Hyundai

(VTC News) -

Theo HTV, sự kiện không chỉ là dịp để khách tham quan, chiêm ngưỡng các dòng xe mới của Hyundai mà còn là cơ hội khám phá công nghệ robot tiên tiến. Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của robot Spot, robot thông minh được thiết kế để di chuyển linh hoạt và thực hiện các thao tác tinh vi.

Không chỉ là một sản phẩm công nghệ, Spot là cầu nối giữa con người và những giải pháp di chuyển thông minh, hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực, từ công việc thường nhật đến những nhiệm vụ phức tạp.

Robot Spot thu hút sự chú ý tại khu vực trưng bày xe Hyundai.

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trực tiếp tương tác với Spot, đồng thời có cơ hội nhận những phần quà từ chương trình khi tham gia check-in.

Sự kiện còn mang đến cho khách tham quan nhiều hoạt động thú vị khác như khám phá các dòng xe mới nhất của Hyundai là Santa Fe, Creta, Tucson. Khách tham quan cũng có cơ hội lái thử các mẫu xe Hyundai, trải nghiệm cảm giác lái và cảm nhận sự khác biệt về thiết kế, công nghệ, tính năng an toàn của các dòng xe này.

Đáng chú ý, trong tháng 10, Hyundai mang đến các ưu đãi đặc biệt dành cho một số dòng xe với thời gian bảo hành kéo dài tới 8 năm và hỗ trợ tài chính lên đến 200 triệu đồng, giúp khách hàng yên tâm hơn khi sở hữu xe.

Khách tham quan được trải nghiệm lái thử các mẫu xe Hyundai tại sự kiện.

Các trò chơi tương tác và các khu vực trò chơi dành cho gia đình cũng thu hút sự tham gia của nhiều khách tham quan, mang lại những trải nghiệm vui nhộn, đầy thú vị, giúp các gia đình có một địa điểm tuyệt vời để tận hưởng cuối tuần.

Sau sự kiện tại Aeon Mall Hà Đông, chuỗi sự kiện “Chất riêng dẫn lối” có sự xuất hiện của Spot sẽ tiếp tục được tổ chức tại Gigamall Thủ Đức (25-26/10/2025), Aeon Mall Tân Phú (15-16/11/2025).

Robot Spot ra mắt năm 2022, được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Nhờ hệ thống camera stereo, cảm biến chiều sâu và LIDAR, Spot có thể tự lập bản đồ 3D, di chuyển linh hoạt và an toàn trên mọi địa hình. Phiên bản mới được nâng cấp với cánh tay robot 6 bậc tự do, cho phép Spot nắm, mang, mở cửa hay xoay van với độ chính xác cao. Trang bị camera 4K và đèn LED giúp robot quan sát, xử lý vật thể và thực hiện tác vụ tự động trong môi trường có con người một cách hiệu quả hơn.