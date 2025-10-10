Hyundai nâng bảo hành tới 8 năm, ưu đãi lên đến 200 triệu đồng trong tháng 10

(VTC News) -

Cụ thể, trong tháng 10, khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 đều có cơ hội nhận được ưu đãi từ 13 triệu đồng đến 200 triệu đồng, trong đó bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng dành cho Hyundai Palisade trong tháng 10. (Ảnh: HTV)

Đặc biệt, ngoài gói hỗ trợ tài chính trên, 4 mẫu xe Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer & Hyundai Grand i10 sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm/ 120.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Với chính sách hậu mãi này, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi mang đến thời gian bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường. Trước đó, vào năm 2021, HTV dẫn đầu xu hướng khi nâng chuẩn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm thay vì mức tiêu chuẩn chung 3 năm của thị trường.

Hyundai Santa Fe hưởng mức bảo hành lên tới 8 năm trong tháng 10. (Ảnh: HTV)

Danh sách các mẫu xe được hưởng ưu đãi:

STT Model Giá trị khuyến mại tối đa (VNĐ) Ưu đãi bảo hành 1 Hyundai Accent 50.000.000 8 năm/120.000km 2 Hyundai Stargazer 50.000.000 8 năm/120.000km 3 Hyundai Grand i10 13.000.000 8 năm/120.000km 4 Hyundai Santa Fe 125.000.000 8 năm/120.000km 5 Hyundai Palisade 200.000.000 6 Hyundai Creta 50.000.000 7 Hyundai Tucson 55.000.000

Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá và Thẻ hội viên hạng Bạch Kim từ HTV và đại lý, mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản.

Đại diện HTV nhấn mạnh: “Hyundai Thành Công Việt Nam nhận thấy rằng, với khách hàng, việc sở hữu một chiếc xe ô tô không chỉ là một khoản đầu tư lớn mà còn là sự đặt trọn niềm tin vào chất lượng và khả năng vận hành bền bỉ. Tuy nhiên, những lo lắng về chi phí sửa chữa không mong muốn và rủi ro hỏng hóc sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn luôn là rào cản tâm lý. Chính vì lẽ đó, việc triển khai chương trình ưu đãi Bảo hành 8 năm không chỉ là một chính sách mở rộng thông thường, mà là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với khách hàng”.

Hyundai Grand i10 nhận ưu đãi hấp dẫn và chế độ bảo hành 8 năm trong tháng 10. (Ảnh HTV)

Với thời gian bảo hành kéo dài gần gấp đôi tiêu chuẩn thị trường, HTV muốn khẳng định độ tin cậy vượt trội của từng chiếc xe, đồng thời mang đến sự an tâm tuyệt đối khi vận hành. Khách hàng có thể hoàn toàn tập trung tận hưởng hành trình mà không phải bận tâm về những sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm. Đây là cách HTV hiện thực hóa lời hứa về một trải nghiệm lái xe trọn vẹn, bền vững và không lo âu qua thời gian.