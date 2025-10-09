  • Zalo

Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng xe đa dạng, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Hyundai không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn tối ưu.

Nổi bật, Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động, với những đường nét sắc sảo cùng lưới tản nhiệt Cascading đặc trưng. Cụm đèn LED ban ngày và đèn hậu thiết kế tinh tế giúp xe nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế khí động học tối ưu không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu suất vận hành.

Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động. (Arnh: Xe Hay)

Bên trong, Creta 2025 mang đến khoang cabin rộng rãi, tiện nghi với chất liệu cao cấp và bố trí khoa học. Màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ giải trí, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi êm ái cùng hệ thống điều hòa tự động giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Hyundai Creta 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt. Hệ thống treo cải tiến cùng tính năng cân bằng điện tử giúp xe ổn định trên mọi địa hình. Khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi lái nhạy bén mang lại trải nghiệm lái an toàn và tự tin.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Hyundai Santa FeAll New Santa Fe Exclusive1 tỷ 069 triệu
All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu
All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu
Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu
Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu
ACCENT 1.5 AT 489 triệu
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu
Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu
Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu
Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu
Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu
Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu
Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu
Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu
HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu
Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu
Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu
Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu
Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu
Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu
Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
