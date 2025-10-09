Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2025

Hyundai là thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng xe đa dạng, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Hyundai không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn tối ưu.

Nổi bật, Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động, với những đường nét sắc sảo cùng lưới tản nhiệt Cascading đặc trưng. Cụm đèn LED ban ngày và đèn hậu thiết kế tinh tế giúp xe nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế khí động học tối ưu không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu suất vận hành.

Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động. (Arnh: Xe Hay)

Bên trong, Creta 2025 mang đến khoang cabin rộng rãi, tiện nghi với chất liệu cao cấp và bố trí khoa học. Màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ giải trí, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi êm ái cùng hệ thống điều hòa tự động giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Hyundai Creta 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt. Hệ thống treo cải tiến cùng tính năng cân bằng điện tử giúp xe ổn định trên mọi địa hình. Khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi lái nhạy bén mang lại trải nghiệm lái an toàn và tự tin.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.