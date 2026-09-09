Hydro Fresh Formula Emulsion Dermafirm: Sữa dưỡng cấp ẩm chuyên sâu cho da

(VTC News) -

Làn da sau trị liệu cần được chăm sóc đặc biệt

Sau các liệu trình thẩm mỹ công nghệ cao như peel da, laser hay phi kim, làn da bước vào giai đoạn nhạy cảm. Năng lượng nhiệt từ laser hoặc nồng độ axit trong peel da tác động trực tiếp lên lớp sừng để loại bỏ tế bào cũ, đồng thời kích hoạt cơ chế tái tạo da.

Tuy nhiên, cùng với quá trình này, màng lipid vốn đóng vai trò như một lớp khóa ẩm tự nhiên cũng bị tác động, khiến tốc độ thoát hơi nước qua biểu bì tăng lên đáng kể. Đây là lý do vì sao da sau trị liệu thường có cảm giác khô căng, châm chích và dễ ửng đỏ hơn bình thường.

Làn da sau các liệu trình laser, peel hay phi kim rất dễ bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Hydro Fresh Formula Emulsion là sữa dưỡng đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Dermafirm, giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, hỗ trợ da mịn màng, phù hợp sử dụng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, kể cả sau các liệu trình thẩm mỹ.

Tại sao sản phẩm được khách hàng tin dùng?

Hydro Fresh Formula Emulsion hỗ trợ giải quyết các vấn đề của làn da tổn thương nhờ ba tác động chính:

Cấp nước chuyên sâu, duy trì độ ẩm dài lâu

Hydro Fresh Formula Emulsion với thành phần có chứa Sodium Hyaluronate giúp cấp nước sâu vào từng lớp biểu bì, duy trì độ ẩm lý tưởng cho da, giúp bề mặt da luôn căng bóng, mềm mại, hạn chế tình trạng khô ráp và mất nước qua da.

Phục hồi và tái tạo da sau tổn thương

Chiết xuất lòng trắng trứng (Albumen Extract) kết hợp cùng yếu tố tăng trưởng SH-Oligopeptide-1 (EGF) hỗ trợ thúc đẩy tái tạo tế bào, kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, từ đó củng cố độ đàn hồi cho nền da.

Bảo vệ da trước các tác nhân gây hại

Phức hợp 10 Herbal Ext chiết xuất từ 10 loại thảo mộc thiên nhiên kết hợp cùng hoạt chất Allantoin giúp hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm, làm dịu các biểu hiện kích ứng, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên trước các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, giúp thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc.

Bên cạnh đó, Hydro Fresh Formula Emulsion có kết cấu dạng sữa (emulsion) mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh trên da, không gây cảm giác nhờn rít hay bết dính, không cần thao tác xoa bóp hay tán đều mạnh tay khi sử dụng.

Thành phần của sản phẩm cũng có sự kết hợp giữa các hoạt chất sinh học tiên tiến và chiết xuất tự nhiên chọn lọc trong bảng thành phần như: Albumen Extract (chiết xuất lòng trắng trứng) - bổ sung dưỡng chất tự nhiên cho da; SH-Oligopeptide-1 giúp hỗ trợ tái tạo phục hồi da, cùng chiết xuất 10 loại thảo mộc (10 Herbal Extract), trong đó có Witch-hazel, Portulaca Oleracea (rau sam), Centella Asiatica (rau má).

Tiêu chuẩn an toàn 10FREE

Hydro Fresh Formula Emulsion Dermafirm được sản xuất theo tiêu chuẩn 10FREE - chứng nhận của KFDA cho dược mỹ phẩm Dermafirm - chứng nhận chuỗi sản phẩm Dermafirm hoàn toàn không chứa 10 chất có hại cho sức khỏe làn da và sức khỏe con người: không paraben, không chất bảo quản, không hương liệu nhân tạo, không màu tổng hợp, không dầu khoáng - những nhóm thành phần thường được khuyến cáo hạn chế trong các sản phẩm dùng cho da đang trong giai đoạn phục hồi.

Trong quy trình chăm sóc da thực tế tại các spa, clinic và bệnh viện da liễu, Hydro Fresh Formula Emulsion thường được sử dụng ngay sau bước làm sạch và làm dịu ban đầu, tiếp nối trong các liệu trình peel, laser, phi kim, đóng vai trò cấp ẩm tức thời cho da trước khi các bước dưỡng chuyên sâu hơn được tiếp tục thực hiện.

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn 10FREE.

Hydro Fresh Formula Emulsion là sản phẩm của thương hiệu Dermafirm, thành lập năm 2002 tại Hàn Quốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn CGMP và ISO 14001. Sản phẩm được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi công ty Labo De Dermafirm Việt Nam.