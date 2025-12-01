Hưng Yên điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở ngành

(VTC News) -

Ngày 1/12, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc điều động ông Vũ Thanh Vân, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Công Thương được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Hưng Yên điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại sở ngành.

UBND tỉnh Hưng Yên điều động ông Vũ Quốc Nghị, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Thời gian bổ nhiệm các chức vụ nói trên là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt, đứng đầu các sở, ngành của tỉnh.

Ông Ngọc nhấn mạnh những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành ở các địa bàn; đều được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu giao nhiệm vụ cho những cán bộ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng, kỷ cương, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ngành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng ngành, lĩnh vực.

Đại diện các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, ông Vũ Thanh Vân, Giám đốc Sở Công Thương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên UBND tỉnh.

Đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.