Cử tri nhiều xã miền núi, biên giới Nghệ An đi bầu cử sớm

(VTC News) -

Sáng 13/3, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức bầu cử sớm, trước 2 ngày so với thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các điểm bỏ phiếu sớm phân bố tại 12 xã gồm: Huồi Tụ với 13 khu vực, Na Ngoi 9 khu vực, Mường Típ 7 khu vực, Châu Khê 5 khu vực, Tri Lễ 4 khu vực; các xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Môn Sơn và Tam Thái mỗi xã 3 khu vực; Keng Đu và Mường Quàng mỗi xã 2 khu vực; xã Hữu Khuông có 1 khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri xã Mỹ Lý (Nghệ An) đi bầu cử sớm.

Những địa bàn này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn, một số bản làng thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa. Vì vậy, việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 130 xã, phường với tổng cộng 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại các xã miền núi, biên giới giúp bảo đảm mọi cử tri, kể cả ở vùng đặc biệt khó khăn, đều được tham gia bầu cử đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Ghi nhận tại xã Huồi Tụ, ngay từ sáng sớm 13/3, không khí ngày bầu cử đã trở nên nhộn nhịp. Khi trời còn se lạnh, nhiều cử tri đã tập trung tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri xã Huội Tụ (Nghệ An) nô nức đi bầu cử.

Hình ảnh bà con đồng bào dân tộc Mông trong những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong ngày bầu cử. Những bộ váy áo thổ cẩm được thêu tinh xảo cùng nụ cười rạng rỡ của người dân khiến không khí ngày hội thêm tươi vui, ấm áp.

Các điểm bỏ phiếu được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Cử tri địa phương bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có năng lực và trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân.

Ngày bầu cử sớm tại xã Huồi Tụ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri mà còn cho thấy niềm tin, kỳ vọng của đồng bào các dân tộc vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.