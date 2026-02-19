Huế đón gần 350.000 lượt khách trong 6 ngày nghỉ Tết, thu trên 736 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch TP Huế, tổng lượng khách du lịch đến thành phố này trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán) ước đạt 116.359 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 52.362 lượt khách, khách nội địa ước đạt 63.997 lượt khách. Doanh thu từ du lịch ước đạt 241.5 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Huế tổ chức, tái hiện nhiều nghi lễ cung đình cùng nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc nên lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tăng mạnh.

Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 21.996 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8.798 lượt, khách nội địa ước đạt 13.198 lượt khách.

Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày có công suất sử dụng phòng cao nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ước đạt 99%.

Như vậy, trong 6 ngày, từ 14-19/2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), tổng lượng khách đến TP Huế ước đạt 348.352 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.356 lượt khách, khách nội địa ước đạt 183.997 lượt khách. Doanh thu từ du lịch ước đạt 736.5 tỷ đồng.

Khách lưu trú ước đạt 71.757 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 33.424 lượt khách, khách nội địa ước đạt 38.333 lượt khách. Công suất phòng bình quân 6 ngày Tết ước đạt 76%.

Những ngày đầu năm mới, Đại nội Huế và các lăng tẩm các vua triều Nguyễn luôn tấp nập du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Lượng khách đến Huế trong 9 ngày, từ 14/2 - 22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán) ước đạt khoảng 500.000 lượt, tăng 231% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 238.200 lượt khách, tăng 207% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 261.800 lượt khách, tăng 256% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ.

Khách lưu trú ước đón khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 52.000 lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.00 lượt khách, tăng 77% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung ước đạt 72%.