Khách Tây thích thú trải nghiệm du xuân trong Đại nội Huế ngày đầu năm mới

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, trung tâm thực hiện chính sách mở cửa miễn phí đối với du khách Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và du khách du xuân, thưởng lãm di sản, cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian Hoàng cung xưa.