Cổ tự xứ Huế nườm nượp người đến lễ cầu an những ngày đầu năm mới

Video: Cổ tự xứ Huế kín người đến thắp hương cầu an ngày đầu năm mới
Đi lễ chùa dịp đầu xuân từ lâu trở thành phong tục quen thuộc, thể hiện đời sống tâm linh phong phú của người Việt, đặc biệt là người dân Huế, vùng đất vốn được xem là trung tâm Phật giáo của cả nước.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu xuân, thời tiết ở TP Huế tương đối thuận lợi, trời mát mẻ, có mưa nhẹ. Đó cũng là lý do các cổ tự như Thiên Mụ (phường Kim Long), Từ Hiếu và Tượng đài Quán thế âm (phường Thuỷ Xuân) luôn đông kín người đến lễ chùa cầu an.
Dù lượng người đông, song ai nấy đều tự giác giữ gìn sự yên tĩnh và trật tự của chốn thiền môn.
Mọi người đến chùa chỉ lặng lẽ đứng nghiêm, thắp hương và chắp tay cầu nguyện, mong cho gia đình sức khoẻ, bình an và công việc thuận lợi trong năm mới.
"Hàng năm, những ngày đầu xuân tôi đều đi lễ chùa để chiêm bái Đức phật. Đây cũng là dịp để tôi tỏ lòng thành kính và cầu nguyện cả gia đình được mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an”, ông Võ Thanh Bình (54 tuổi, trú TP Huế) chia sẻ.
Những người đi lễ chùa đầu năm mới ở Huế dùng chai nước lọc có gắn thẻ hương và một là bùa cầu bình an. Sau khi cầu nguyện xong, họ dùng chai nước đó để uống nhằm tỏ lòng thành kính và lấy may.
Chùa Thiên Mụ tấp nập người đến vừa để du xuân và cũng để đảnh lễ Đức phật, cầu nguyện cho năm mới bình an, may mắn.
Không chỉ có người Việt, những cổ tự nổi tiếng ở Huế cũng thu hút lượng lớn khách quốc tế đến tham quan và cầu bình an, sức khỏe.
Bên cạnh lễ chùa, đây cũng là dịp để nhiều gia đình sum họp và cùng nhau chụp lại những tấm hình kỷ niệm nhân dịp Tết đến, xuân về.
Tại khu Tượng đài Quán thế âm, những chuỗi hạt phong thủy hay vật phẩm lưu niệm được bày bán khá nhiều và được nhiều người mua với mong muốn thu hút tài vận, hanh thông trong năm mới.
Dù lượng người đến chiêm bái khá đông nhưng hầu như không xảy ra tình trạng chen lấn, mất an ninh, trật tự. Các lực lượng tình nguyện viên và ban quản lý nhiệt tình hướng dẫn người dân thắp hương đúng nơi quy định, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và giữ gìn không gian trang nghiêm.
