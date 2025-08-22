Vinfast có 'căn cứ' đầu tiên xuất khẩu xe điện tại Nam Á, Trung Đông, châu Phi

(VTC News) -

“Nhà máy đặt nền móng vững chắc để biến Tamil Nadu không chỉ thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ, mà còn là căn cứ xuất khẩu lớn nhất của VinFast tại Nam Á, Trung Đông và châu Phi”.

Đây là chia sẻ của ông Phạm Sanh Châu – Tổng Giám đốc VinFast châu Á - với kênh NDTV về sự kiện khánh thành nhà máy mới tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, đánh dấu lần đầu tiên hãng mở cơ sở sản xuất ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Khánh thành nhà máy tại Tamil Nadu (Ấn Độ), VinFast đánh dấu cột mốc mở cơ sở sản xuất đầu tiên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nhà máy Thoothukudi được VinFast khởi công chưa đầy 18 tháng trước và đã hoàn thành vượt tiến độ, trở thành minh chứng rõ rệt cho khả năng triển khai dự án thần tốc của hãng.

Trước khi “chốt” địa điểm, VinFast khảo sát 15 vị trí tại 6 bang khác nhau ở Ấn Độ. Kết quả, Thoothukudi – thành phố cảng thuộc bang Tamil Nadu - được lựa chọn vì hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: Gần cảng biển và sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, lực lượng lao động dồi dào và tay nghề cao, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền bang.

Nhà máy mới rộng 160 ha, là cơ sở thứ ba trên toàn cầu của VinFast, sau Hải Phòng (Việt Nam) và North Carolina (Mỹ). Giai đoạn đầu, công suất đạt 50.000 xe/năm, với khả năng mở rộng lên 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nhà máy có khoảng 500 nhân viên, một nửa trong số đó đến từ Thoothukudi, và dự kiến sẽ tăng lên 1.000 người trong tương lai gần.

Cơ sở này được thiết kế đầy đủ các hạng mục: Xưởng thân xe, xưởng sơn, dây chuyền lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng, kho vận và khu phụ trợ cho nhà cung cấp địa phương. Trong chiến lược dài hạn, VinFast có thể đầu tư thêm xưởng dập – công đoạn đòi hỏi vốn lớn – khi nhu cầu thị trường đủ mạnh.

Tín hiệu thị trường cũng rất khả quan, ngay cả trước khi chính thức mở bán, hai mẫu SUV điện VF6 và VF7 đã nhận được lượng đặt cọc sớm ấn tượng. Ngoài khách hàng Ấn Độ, nhiều đoàn khách từ Sri Lanka, Nepal và sắp tới là Bangladesh cũng đến tham quan nhà máy, cho thấy sức hút của VinFast vượt ra ngoài lãnh thổ Nam Á.

Xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ

Ấn Độ là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, với khoảng 400.000 xe tiêu thụ mỗi tháng. Tuy nhiên, xe điện mới chỉ chiếm khoảng 2–3% thị phần, tương đương 10.000 chiếc/tháng. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các hãng sản xuất, trong đó có VinFast.

Để tạo lợi thế cạnh tranh, VinFast không chỉ mang sản phẩm vào Ấn Độ mà còn triển khai chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Công ty đã ký hợp tác với RoadGrid, myTVS và Global Assure nhằm phát triển dịch vụ số và hệ thống hậu mãi trên toàn quốc. Trong đó, riêng myTVS sẽ triển khai 120 xưởng dịch vụ, tạo nên mạng lưới hỗ trợ khách hàng rộng khắp các thành phố trọng điểm.

Song song, VinFast hợp tác với BatX Energies trong lĩnh vực tái chế và thu hồi pin. Đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tác động môi trường và khẳng định định hướng phát triển bền vững.

Theo nhận định của NDTV, sự xuất hiện của VinFast chính là “mảnh ghép” quan trọng trong tầm nhìn đưa Tamil Nadu trở thành “thủ phủ” xe điện của Nam Á. Với việc nội địa hóa sản xuất, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, VinFast đã đồng hành với mục tiêu “Make in India” mà chính phủ Ấn Độ theo đuổi.

Trước đó, vào đầu tháng 8, VinFast đã khai trương showroom lớn nhất tại Teynampet, Chennai, rộng 4.700 ft², trưng bày hai mẫu VF6 và VF7. Hãng dự kiến mở 35 showroom tại 27 thành phố trên toàn Ấn Độ trước cuối năm nay, nhằm đảm bảo khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ.