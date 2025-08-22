VinFast triển khai ưu đãi chuyển đổi xanh và mô hình đổi pin xe máy điện

(VTC News) -

Hưởng ứng không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với hai quyết sách bước ngoặt: Mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt tới 34/34 tỉnh thành, triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.

Khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ được tặng 10% giá xe.

Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi vượt trội tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang sẽ được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước từ hôm nay.

Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.

Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng.

Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

VinFast sẽ ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.

Ngoài các ưu đãi hấp dẫn khi mua xe, người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/06/2027 (ô tô) và 31/05/2027 (xe máy) tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.

Cùng với việc mở rộng Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt trên quy mô toàn quốc, để tạo điều kiện thuận lợi và sự an tâm tối đa cho người dân khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, VinFast sẽ triển khai hệ thống đổi pin dày đặc lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.

Theo đó, ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới. Với quy hoạch mạng lưới trạm đổi pin lớn gấp nhiều lần so với hệ thống trạm xăng, VinFast không chỉ mang tới sự an tâm tuyệt đối cho người dùng về pin, mà còn đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện vượt trội cho quá trình nạp năng lượng cho xe khi tham gia lưu thông.

Ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay.

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn), tương ứng với chi phí năng lượng cực rẻ so với chi phí mua xăng cho cùng quãng đường.

Dự kiến, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.

Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Với 2 quyết sách đặc biệt, VinFast mang tới cho người dân giải pháp chuyển đổi xanh trọn vẹn và đồng bộ, cùng mức giá dễ tiếp cận và sử dụng tối ưu chưa từng có, đảm bảo “3 hơn”: Nhanh hơn – Rẻ hơn – Tiện hơn, vượt trội so với thị trường.

Ngoài ra, VinFast cũng đang tích cực phối hợp với các đối tác triển khai sự kiện “Ngày hội xanh - Thu xe xăng, lên đời xe xanh” liên tục trên toàn quốc, với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng (áp dụng với xe VF 9) cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 một lần nữa khẳng định nỗ lực và trách nhiệm xã hội của VinFast trong việc chung tay cùng Nhà nước và các địa phương hỗ trợ người dân xóa bỏ mọi rào cản, nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh và môi trường sống trong lành cho cộng đồng.