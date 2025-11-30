Huấn luyện viên thể hình qua đời sau thử thách ăn 10.000 calo mỗi ngày

(VTC News) -

Dmitry Nuyanzin (30 tuổi), sinh sống tại thành phố Orenburg (Nga) là một huấn luyện viên và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực thể hình. Vì muốn truyền cảm hứng cho mọi người thấy việc giảm cân là khả thi trong mọi hoàn cảnh, Nuyanzin đã quyết tâm tăng 25kg để rồi xiết lại như thể trạng cũ.

Theo đó, anh quyết ăn một lượng lớn đồ ăn mỗi ngày. Đáng buồn thay, Nuyanzin không bao giờ có cơ hội thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch.

Để đạt mục tiêu tăng cân nhanh chóng, Nuyanzin tạo ra một chế độ ăn uống cực đoan, buộc bản thân phải tiêu thụ tới 10.000 calo đồ ăn mỗi ngày trong nhiều tuần liền. Chế độ ăn của anh bao gồm bánh ngọt và bánh kem cho bữa sáng; gần 1 kg bánh bao ngập trong sốt mayonnaise cho bữa trưa; bánh burger, pizza cho bữa tối, cùng với khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt nhiều calo khác xen kẽ.

Dmitry Nuyanzin thực hiện thử thách tăng cân mà không hề chú ý đến nguy hại về sức khỏe.

Sau 1 tháng tham gia thử thách cực đoan, Dmitry Nuyanzin tăng 13kg, đạt trọng lượng cơ thể 105kg. Vào ngày 18/11, trong bài đăng cuối cùng trên Instagram, huấn luyện viên thể hình trẻ tuổi này thông báo cột mốc mới của mình trong khi thản nhiên ăn một túi khoai tây chiên.

Mặc dù nhiều người hâm mộ nhận ra rằng anh chàng không được khỏe nhưng không ai ngờ rằng tính mạng của Nuyanzin lại đang gặp nguy hiểm.

1 ngày trước khi qua đời, Nuyanzin hủy một số buổi huấn luyện và nói với bạn bè rằng anh cảm thấy không khỏe, dự định đi khám bác sĩ. Nuyanzin không có cơ hội làm điều đó, anh qua đời trong giấc ngủ chỉ vài giờ sau vì suy tim.

Các chuyên gia cho rằng mặc dù Nuyanzin vẫn có thể trạng tốt hơn so với hầu hết những người thừa cân nhưng chương trình ăn uống cực đoan mà anh thực hiện liên tục trong nhiều tuần gây đã tổn hại nghiêm trọng các cơ quan nội tạng, đặc biệt là tim.

Việc ép cơ thể phải xử lý lượng calo gấp 4 đến 6 lần nhu cầu hiếm khi gây tử vong. Việc ép cơ thể phải xử lý khối lượng calo lớn trong nhiều tuần liền liên tục mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết.

Thậm chí, các vận động viên chuyên nghiệp hiếm khi vượt quá 5.000 calo mỗi ngày. Nuyanzin tăng gấp đôi con số đó rồi kết thúc thử thách trong bi kịch.

Bà Vani Krishna, Chuyên gia Dinh dưỡng Lâm sàng tại Bệnh viện SPARSH ở Bangalore, Ấn Độ cho biết: "Hấp thụ nhiều calo khiến mức đường huyết tăng lên rất nhanh, cholesterol tăng vọt, huyết áp tăng và trong điều kiện như vậy, tim buộc phải làm việc vất vả hơn. Điều này cũng có thể gây ra chứng tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, mất nước và tăng Insulin nghiêm trọng".

Bà Preety Tyagi, chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe cũng khẳng định: "Ăn 10.000 calo đồ ăn vặt sẽ không tự động giết chết một người khỏe mạnh nhưng nó có thể gây suy kiệt sức khỏe. Cơ thể quá tải khi phải hấp thu muối, chất béo liên tục. Điều này có thể gây huyết áp cao, các vấn đề về nhịp tim, đặc biệt là viêm tụy cấp tính".

Sự ra đi đột ngột của Nuyanzin gây sốc cho tất cả những người thân, bạn bè và người hâm mộ anh. Các chuyên gia y tế hy vọng rằng kết cục bi thảm của chàng huấn luyện viên thể hình có thể trở thành một lời cảnh báo cho những người lạm dụng thử thách cực đoan, ảnh hưởng đến sức khỏe.