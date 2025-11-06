Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, Cổ Thiên Lạc được fan vây kín khi tới Việt Nam

(VTC News) -

Tối 5/11, ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo và tài tử Cổ Thiên Lạc hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Lần này, hai nam diễn viên đến Việt Nam để tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/11.

Xuất hiện tại sân bay, diễn viên Cổ Thiên Lạc mặc giản dị. Bất chấp trời mưa to vẫn có đông người hâm mộ ra sân bay đón nam tài tử. Đây cũng là lần thứ 3 Cổ Thiên Lạc sang Việt Nam.

Sau nhiều năm, khán giả Việt lại có cơ hội gặp gỡ chàng "Dương Quá" bằng xương bằng thịt ngoài đời. Anh chụp ảnh, giao lưu ngắn cùng người hâm mộ đến chào đón mình rồi theo xe rời đi.

Cổ Thiên Lạc chụp ảnh cùng người hâm mộ Việt.

Khoảng 20 phút sau, tài tử Hồng Kim Bảo cùng vợ cũng có mặt tại sân bay. Nam diễn viên đi xe lăn, có các vệ sĩ hỗ trợ di chuyển. Ông mang khẩu trang che kín mặt, sau khi chào người hâm mộ chờ đón đã về khách sạn nghỉ ngơi.

Những năm gần đây, sức khỏe của "đại ca" showbiz Trung Quốc đã sa sút. Từ 2017, Hồng Kim trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vùng đầu gối. Do đó, ông gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ngoài lúc đóng phim, nam diễn viên làm bạn với gậy và xe lăn để tiện di chuyển.

Với nhiều khán giả Việt Nam, đây là dịp đặc biệt để được tận mắt nhìn thấy những huyền thoại từng góp phần đưa điện ảnh châu Á vang danh thế giới.

Nghệ sĩ Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, được vệ sĩ hộ tống.

Chia sẻ trước thềm Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Hồng Kim Bảo cho biết ông mong muốn thông qua gala lần này có thể lan tỏa tinh thần võ thuật đặc sắc và nghị lực của người làm điện ảnh Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc cũng chia sẻ xúc động khi có dịp tái ngộ khán giả Việt Nam sau nhiều năm. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hong Kong. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hong Kong. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn".

Hồng Kim Bảo là huyền thoại võ thuật của showbiz Trung Quốc. Ông là tên tuổi bảo chứng thành công của màn ảnh xứ Hương Cảng thập niên 1980-1990. Tên tuổi Hồng Kim Bảo vang danh khắp châu Á với các phim Lâm Thế Vinh, Kế hoạch A, Phi long mãnh tướng (Rồng bất tử)... Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc cũng là tài tử nổi tiếng của Hoa ngữ. Vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp bản 1995, đóng cùng Lý Nhược Đồng của anh được khán giả trên khắp châu Á yêu thích và được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.