Dương Quá 'Thần điêu đại hiệp' giờ là ông trùm showbiz, U60 vẫn chưa vợ con

(VTC News) -

Thần điêu đại hiệp do TVB sản xuất, ra mắt lần đầu năm 1995. Thời điểm lên sóng, phim nhanh chóng "làm mưa làm gió" tại châu Á, đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của các diễn viên chính.

Trong ký ức của nhiều khán giả, Cổ Thiên Lạc chính là hiện thân hoàn mỹ của nhân vật Dương Quá. Tham gia bộ phim ở tuổi 24, vẻ lãng tử, nụ cười tinh quái, làn da trắng trẻo thư sinh của tài tử sinh năm 1970 đã khắc họa trọn vẹn khí chất bất phàm, vừa si tình vừa ngông cuồng của nhân vật.

Vai diễn Dương Quá giúp Cổ Thiên Lạc "đổi đời".

Diễn xuất của Cổ Thiên Lạc làm rung động trái tim biết bao người xem, biến Dương Quá trở thành tượng đài khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ kiếm hiệp.

Sau Thần điêu đại hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc dần chuyển mình từ “soái ca màn ảnh” sang diễn viên thực lực với Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã 2… cùng hàng chục tựa phim điện ảnh.

Nam diễn viên từng nhiều lần đăng quang ngôi vị "Ảnh đế" - Giải thưởng cao quý nhất dành cho nam diễn viên tại các giải thưởng danh giá.

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất thập niên qua nên được mệnh danh "ông trùm của điện ảnh Hong Kong".

Năm 2018, Cổ Thiên Lạc lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

Cổ Thiên Lạc vẫn là quý ông được săn đón bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ở tuổi 55, Cổ Thiên Lạc vẫn là một trong những gương mặt nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Anh không chỉ duy trì sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại mỗi năm, mà còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất thành công.

Với vị thế vững chắc, Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất tại xứ cảng thơm. Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Việc đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất và điều hành công ty riêng đòi hỏi Cổ Thiên Lạc phải làm việc cật lực. Anh từng chia sẻ mình không dám nghỉ ngơi, giảm bớt khối lượng công việc vì phải gánh vác công ty, trả lương nhân viên, nếu bản thân không làm việc thì nhân viên cũng sẽ không có việc làm.

Dù giàu có và nổi tiếng song tài tử vẫn chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tài tử chỉ thừa nhận hẹn hò diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh (chia tay từ 2001).

Những năm qua, công chúng vẫn thấy nam diễn viên đi về một mình. Tài tử đình đám nhiều lần bị đồn hẹn hò Tuyên Huyên nhưng phủ nhận, cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm.

Khi được hỏi về việc lập gia đình, Cổ Thiên Lạc thừa nhận, anh vẫn thích về ăn cơm với cha mẹ sau những giờ làm việc căng thẳng, dồn sự quan tâm cho đấng sinh thành thay vì nghĩ tới hạnh phúc riêng.

Cha mẹ anh cũng nhiều lần giục anh kết hôn vì tuổi tác không còn trẻ. Ngôi sao điện ảnh Hong Kong chia sẻ mỗi lần người thân nhắc đến chuyện kết hôn, anh thường cười trừ và lảng tránh bằng câu nói "chưa sẵn sàng".

Cổ Thiên Lạc vẫn độc thân ở độ tuổi U60.

Hiện tại, vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo của "Dương Quá" năm xưa đã có nhiều thay đổi. Anh sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt nam tính, phong trần hơn. Dù vậy, phong độ và sức hút của Cổ Thiên Lạc vẫn không hề suy giảm, anh vẫn là một quý ông độc thân quyến rũ trong mắt công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc còn được biết đến là một nhà từ thiện âm thầm và tích cực.