Honda trao tặng xe máy điện kèm đào tạo lái xe an toàn cho học sinh toàn quốc

Tại “Lễ phát động chương trình trao tặng xe điện Honda ICON e:” đầu tiên tại Trường THPT Kim Sơn B (xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) diễn ra vào ngày 6/1 vừa qua, bà Sayaka Arai – Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho biết, chương trình nhằm tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát giao thông và các trường Trung học phổ thông (THPT) tổ chức đào tạo, thực hành lái xe an toàn trên phương tiện đạt chuẩn cho hơn 3 triệu học sinh THPT trên toàn quốc.

Chương trình do Honda Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cộng đồng.

Honda Việt Nam tin tưởng rằng việc trao tặng 408 xe gắn máy điện Honda ICON e: sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng lái xe an toàn. Đồng thời trang bị cho các em học sinh ý thức, kiến thức và kỹ năng cần thiết để các em có thể tham gia giao thông an toàn một cách độc lập.

Trước đó, từ tháng 5/2025, dưới sự chủ trì của Cục CSGT – Bộ Công an, cùng sự đồng hành của Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT, Honda Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn và đào tạo về an toàn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam và đại diện các cơ quan tỉnh Ninh Bình bấm nút phát động. (Ảnh: Honda VN)

Trong khuôn khổ chương trình, Honda Việt Nam đã bàn giao xe và hướng dẫn vận hành mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e:, bao gồm các yêu cầu về bảo quản, sạc điện, kiểm tra kỹ thuật trước và sau khi sử dụng, quy trình bảo dưỡng định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm bảo đảm phương tiện được khai thác hiệu quả, an toàn trong công tác đào tạo.

CSGT hướng dẫn học sinh trường THPT Kim Sơn B bài thực hành. (Ảnh: Honda VN)

Trong năm 2025, chương trình đã tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho lực lượng CSGT, đồng thời thực hiện 35 chương trình đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 8.700 học sinh THPT trên toàn quốc.

Các chương trình có sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ CSGT và đội ngũ Hướng dẫn viên lái xe an toàn của Honda Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học sinh được trực tiếp thực hành trên mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e: với thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái và tích hợp nhiều tính năng an toàn, qua đó nâng cao sự tự tin, kỹ năng cần thiết và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam hướng dẫn kỹ năng LXAT cho các em học sinh lớp 12 trường THPT Kim Sơn B. (Ảnh: Honda VN)

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT, Honda Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em lớp Một và kể cả trẻ em dưới 6 tuổi, nhằm đảm bảo an toàn cho các em ngay từ lứa tuổi đầu đời.

Các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận toàn diện này không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của Honda Việt Nam trong lĩnh vực an toàn giao thông, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050.