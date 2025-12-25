Giá xe máy điện Honda ICON e: giảm, chỉ còn hơn 17 triệu đồng

(VTC News) -

Đầu tháng 12/2025, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm chào đón năm mới 2026. Đặc biệt, khách hàng mua xe máy điện ICON e: sẽ nhận được lì xì tiền mặt trị giá 5 triệu đồng, giúp giá bán của mẫu xe này chỉ còn từ 20,5 triệu đến 20,8 triệu đồng, tùy theo phiên bản.

Ngoài chương trình khuyến mại của HVN, nhiều đại lý ủy nhiệm chính hãng của Honda (HEAD) cũng đã đưa ra các ưu đãi riêng để kích cầu tiêu dùng. Theo khảo sát, các chương trình khuyến mại phổ biến dành cho khách hàng mua xe máy điện ICON e: bao gồm:

Giảm trực tiếp 3 triệu đồng vào giá xe và hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Hoặc tặng pin trị giá 9,6 triệu đồng.

Nhờ chính sách này, giá thực tế của Honda ICON e: chỉ còn hơn 17 triệu đồng (chưa bao gồm pin), tương đương với một chiếc xe máy số chạy xăng giá rẻ, giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Trước đó vào đầu tháng 12, ICON e: đã giảm giá từ 5 đến 8 triệu đồng, đưa mức giá xe xuống còn trên 20 triệu đồng. Sự giảm giá liên tục của các đại lý Honda trong thời gian gần đây cho thấy đây là một chiến lược kích cầu, khi thị trường đang dần trở nên sôi động trong dịp cận Tết.

Honda ICON e: được đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và độ bền bỉ. Mẫu xe này sở hữu nhiều trang bị ấn tượng trong phân khúc giá, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB và cốp chứa đồ rộng rãi.

Hệ thống an toàn của xe được đảm bảo với phanh đĩa trước và tang trống sau, cùng công nghệ CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý, mang lại sự an toàn khi vận hành. Xe còn được trang bị giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo, vành đúc cùng lốp không săm, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển.

Với động cơ điện 1,5 kW, ICON e: có khả năng đạt mômen xoắn tối đa lên tới 85 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trên các tuyến đường phố. Tốc độ tối đa của xe là 48 km/h, cho phép người điều khiển không cần bằng lái hạng A1. Mẫu xe này cũng có hai chế độ lái Tiêu chuẩn và ECO, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt của người sử dụng.