Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 1/2026

(VTC News) -

Tháng 1/2026, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình tri ân với ưu đãi cực lớn cho khách hàng mua xe mới. Đáng chú ý, bên cạnh việc tặng lệ phí trước bạ, hãng còn triển khai chương trình "Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới" dành riêng cho khách hàng đổi xe cũ lấy xe mới với mức hỗ trợ tiền mặt lên đến 30 triệu đồng.

Khách hàng đang sở hữu xe Honda cũ khi tham gia chương trình "Hỗ trợ siêu hời – Lên đời xế mới" tại các Nhà phân phối chính hãng từ ngày 1/01 đến 31/1/2026 sẽ nhận được các mức hỗ trợ tiền mặt bổ sung; Hỗ trợ 30 triệu đồng khi lên đời Honda CR-V hoặc Civic; Hỗ trợ 20 triệu đồng khi lên đời Honda BR-V hoặc HR-V.

Điều kiện áp dụng là khách hàng đã bán thành công xe Honda cũ tại Nhà phân phối từ 1/12/2025 đến 28/2/2026 và hoàn tất thủ tục mua xe mới trong tháng 1/2026.

Trong đợt khuyến mại này, khách hàng mua các dòng Civic (bản xăng) và HR-V còn được tặng 1 năm Bảo hiểm Thương hiệu Honda. Đây là sản phẩm bảo hiểm chính hãng giúp khách hàng được sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống Nhà phân phối trên toàn quốc, đi kèm chính sách hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian chờ sửa chữa.

Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng triển khai ưu đãi lãi suất cố định chỉ 6.3% trong 12 tháng đầu cho khách hàng vay mua xe qua ngân hàng VPBank.

Dưới đây là bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 1/2026 - bảng giá chi tiết cho tất cả các dòng xe: