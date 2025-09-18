Hơn 147.000 thí sinh bỏ nhập học đại học dù trúng tuyển năm 2025

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 thí sinh so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477. Theo Bộ GD&ĐT, số thí sinh xác nhận nhập học tăng mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, như vậy, vẫn có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm tỷ lệ 19,1%.

Năm 2025, 17 phương thức xét tuyển. Không còn xét tuyển sớm, tăng số xét tuyển, nguyện vọng và trúng tuyển.

“Chúng tôi cũng thống kê có tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng không xác định, đăng ký nhiều nguyện vọng”, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Ảnh: Phạm Hải)

Ông Thảo cũng cho hay, điểm khởi sắc là năm nay, những nhóm ngành được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là khối công nghệ, kỹ thuật then chốt được thí sinh đăng ký nhiều hơn; điểm chuẩn khối ngành Sư phạm tăng cao cho thấy sự quan tâm hơn của xã hội.

Hiện toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đại học năm 2025, khối hành chính là 35.999 người, khối giảng viên cơ hữu là 82.451 người. Tính đến năm 2025, tổng số giáo sư, phó giáo sư cả nước là 6.814; số tiến sĩ là 29.463.