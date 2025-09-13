Tân sinh viên sập bẫy lừa đảo sau khi nhập học

Mới đây, Đại học Văn hóa Hà Nội phát cảnh báo về chiêu trò lừa tiền nhằm vào tân sinh viên.

Cụ thể, sau khi tân sinh viên nhập học, một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng danh nghĩa nhà trường để trà trộn vào các nhóm lớp, khoa nhằm thu tiền đồng phục của sinh viên và tân sinh viên. Ngoài đồng phục, nhà trường cảnh báo sinh viên có thể bị lừa thêm một số khoản khác.

Hiện, đã có sinh viên chuyển khoản và bị lừa.

Tân sinh viên bị lừa chuyển tiền đồng phục, mất gần một triệu đồng. Ảnh: Shutterstock.

Trước tình hình này, Đại học Văn hóa Hà Nội yêu cầu các sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên cảnh giác trước những hành vi lừa đảo trên để tránh mất mát về tài sản.

"Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên đã tiếp nhận thông tin tố giác từ sinh viên và đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, ngăn chặn", nhà trường thông tin.

Ngay sau khi nhập học, tân sinh viên tiếp tục dính bẫy lừa đảo. (Ảnh: SIS)

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Theo ghi nhận của nhà trường, một số đối tượng đã để lại bình luận trên các trang, nhóm mạng xã hội liên quan đến trường, sau đó lôi kéo sinh viên vào nhóm chat, gửi đường link giả mạo và yêu cầu chuyển tiền trái quy định.

Nhà trường khẳng định Đoàn trường đã dừng đăng ký đồng phục sau ngày nhập học 6-7/9/2025. Riêng việc đăng ký đồng phục thể chất sẽ được trực tiếp triển khai thông qua ban cán sự lớp. Ngoài ra sẽ không có bất kỳ kênh thông tin, đường link hay biểu mẫu đăng ký khác hợp lệ.

Đoàn trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật cũng nhấn mạnh sinh viên chỉ nên tham gia các nhóm lớp do giảng viên hoặc ban cán sự lớp lập, đồng thời cần cẩn trọng khi nhận email, tin nhắn hay văn bản lạ. Mọi nghi vấn có thể chụp lại và gửi về nhóm lớp hoặc fanpage của trường để được xác minh.

Tại Học viện Tài chính, tân sinh viên cũng được cảnh báo về việc xuất hiện đường link giả mạo, mạo danh nhà trường để kêu gọi đăng ký và đóng tiền đồng phục qua biểu mẫu trực tuyến.

Nhà trường nhấn mạnh đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của sinh viên. Đồng thời, trường khẳng định không thu tiền hay phát hành link đăng ký đồng phục thông qua các trang hay nhóm không chính thống. Toàn bộ thông tin liên quan sẽ chỉ được công bố trên fanpage và website chính thức của học viện.

Từ những thông tin trên, Học viện Tài chính khuyến cáo sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên K63, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển khoản khi chưa được xác nhận từ kênh chính thức. Mỗi sinh viên cũng cần tỉnh táo, cảnh giác và chủ động kiểm chứng thông tin để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Từ cuối tháng 8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng phải cảnh báo chiêu trò lừa đảo này.

Theo ghi nhận của nhà trường, một số đối tượng đã lập nhóm, yêu cầu tân sinh viên chuyển khoản 300.000 đồng qua đường link đăng ký đồng phục.

Nhà trường khẳng định trường không có chủ trương bán hay thu tiền đồng phục theo hình thức trên. Đây là thủ đoạn lừa đảo và đã có trường hợp tân sinh viên mắc bẫy, chuyển tiền cho nhóm giả mạo.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh mọi thông tin chính thống chỉ được công bố trên fanpage và website chính thức. Nhà trường đề nghị tân sinh viên tuyệt đối cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền cho bất kỳ đường link hay cá nhân nào không rõ nguồn gốc.