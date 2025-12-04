Hơn 120.000 ca tử vong do ung thư/năm, gánh nặng lớn lên hệ thống y tế Việt

(VTC News) -

Theo số liệu thống kê, hàng năm, trên toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mắc ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong, tại Việt Nam có hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, ước tính năm 2025, bệnh viện tiếp đón hơn 1 triệu lượt bệnh nhân đến khám bệnh (tăng 22% so với năm 2024). Số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%).

“Việc xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư tại Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mục tiêu là nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trên toàn hành trình điều trị, từ phòng ngừa, tầm soát, phát hiện sớm, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc giảm nhẹ, luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Song song đó, ngành ung thư Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần đưa trình độ nghiên cứu và ứng dụng y học hiện đại của nước ta ngày càng tiệm cận khu vực và quốc tế”, TS.BS. Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM nhấn mạnh tại Hội thảo hàng năm Phòng chống Ung thư TP.HCM lần thứ 28 năm 2025, khai mạc sáng ngày 4/12.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung quy hoạch lại mạng lưới ung thư, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, trong đó tầm soát và sàng lọc là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực tế cho thấy, các bệnh viện ung bướu lớn ở TP.HCM, Hà Nội đều quá tải, trong khi tại các quốc gia như Nhật Bản, nhờ làm tốt tầm soát mà tình trạng quá tải ít xảy ra.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống bệnh viện, nâng cao năng lực điều trị, phát triển các kỹ thuật hiện đại như điều trị chính xác, xạ trị tiên tiến, ứng dụng AI vào công tác điều trị chuyên sâu…

Cùng với đó, ngành y tế đang triển khai mạnh mẽ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, tạo nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị ung thư.

“Thách thức lớn nhất là tình trạng các bệnh viện chuyên khoa đang bị quá tải nghiêm trọng do số ca mắc mới tăng cao, đòi hỏi những giải pháp đột phá theo các nghị quyết y tế mới của Quốc hội. Chiến lược trọng tâm được đưa ra là chuyển đổi từ điều trị sang sàng lọc và phòng ngừa chủ động để phát hiện bệnh sớm, từ đó giảm áp lực lên hệ thống y tế”, ông Hà Anh Đức phát biểu tại hội thảo.

Theo PGS.TS Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, trong bối cảnh TP.HCM và các địa phương mở rộng quy mô hành chính và dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế. Công tác phòng chống ung thư vì thế được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là khi số ca mắc mới liên tục tăng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mạng lưới phòng chống ung thư tại Việt Nam cần được củng cố mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu tầm soát, điều trị và chăm sóc người bệnh trong giai đoạn mới.

Sáng ngày 4/12/2025, Hội thảo Phòng chống Ung thư TP.HCM lần thứ 28 khai mạc với gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia quốc tế. Hội thảo năm nay tiếp tục mở rộng kết nối và tạo điều kiện để ngành ung thư Việt Nam tiếp cận các tiến bộ mới. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống phòng chống ung thư cả nước đáp ứng tốt hơn trước thách thức ngày càng lớn trong chăm sóc sức khỏe người dân.