Dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm nhưng dễ bị bỏ qua

(VTC News) -

Theo BSCKI Nguyễn Chí Thanh, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, gan là cơ quan giữ nhiều vai trò sống còn, từ đào thải độc tố, sản xuất mật đến dự trữ vitamin, khoáng chất và tổng hợp các yếu tố đông máu.

Khi các tế bào gan phát triển bất thường, đột biến DNA hình thành khối u ác tính, những chức năng này bị cản trở và dẫn đến ung thư gan. Một số trường hợp, khối u xuất phát trên nền bệnh lý mạn tính như viêm gan hay xơ gan.

Ở giai đoạn đầu, ung thư gan thường diễn tiến âm thầm, dễ bị nhầm với các rối loạn gan mật khác. Người bệnh chỉ cảm thấy chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, uể oải hoặc có những đợt sốt nhẹ, ớn lạnh. Một số người nhận thấy da sạm hơn do gan suy giảm khả năng chuyển hóa melanin. Cơn đau âm ỉ vùng hạ sườn phải cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm nhưng dễ bị bỏ qua.

Mệt mỏi, da sạm, chán ăn là những dấu hiệu cảnh báo sức khoẻ đang gặp vấn đề. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Thanh cho biết khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Nếu nghi ngờ ung thư, bác sĩ sẽ chỉ định thêm xét nghiệm máu, siêu âm và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để làm rõ tổn thương.

Khi bệnh bước sang giai đoạn muộn, biểu hiện trở nên rõ rệt và dữ dội hơn: gan to có thể sờ thấy, đau hạ sườn phải tăng dần, ngứa toàn thân, vàng da – vàng mắt, nước tiểu sẫm màu và sụt cân nhanh không rõ lý do. Lúc này, cơ hội điều trị hiệu quả giảm đáng kể.

Chuyên gia khuyến cáo tầm soát định kỳ là cách duy trì “lá chắn” quan trọng, nhất là ở nhóm nguy cơ cao: người xơ gan, viêm gan B, C, viêm gan mạn tính do rượu. Việc siêu âm bụng tối thiểu 6 tháng một lần giúp phát hiện tổn thương nhỏ ngay từ khi chưa có triệu chứng. Khi cần thiết, bác sĩ sẽ bổ sung chụp CT, MRI hoặc sinh thiết để xác định chẩn đoán.

“Tầm soát đều đặn giúp nhận diện ung thư gan ở thời điểm điều trị còn thuận lợi, từ đó nâng cao hiệu quả chữa trị và cải thiện chất lượng sống”, bác sĩ Thanh nhấn mạnh.