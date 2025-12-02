Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Đề xuất trên được đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đưa ra tại phiên thảo luận sáng 2/12 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội).

Ông Nguyễn Anh Trí cho rằng miễn viện phí phải theo hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, các phác đồ chẩn đoán, điều trị chuẩn mực. Đồng thời, phải thuận tiện, tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc vào thanh toán bảo hiểm y tế và khả năng chi trả.

Ông Trí nhấn mạnh đến yếu tố công bằng, cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân. Mọi người dân, tùy theo mức độ bệnh tật, đều được thụ hưởng như nhau.

"Miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý nhưng phải đạt được viện phí toàn dân vào năm 2030. Tôi đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mãn tính, những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư đang điều trị với các loại thuốc rất đắt", ông Trí kiến nghị.

Đại biểu Đoàn TP Hà Nội cũng đề cập việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh và trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và theo dõi chức năng nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Theo ông Trí, cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2035 sẽ cung cấp 45% dịch vụ khám chữa bệnh cho cả nước", đại biểu nêu mục tiêu.

Cùng thảo luận, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP.HCM) đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung tiêu chí xác định nhóm đối tượng được tăng mức hưởng theo mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý cao, thay vì chỉ dựa trên tiêu chí xã hội - hành chính.

Đại biểu nêu thực tế những người có nguy cơ cao như bệnh mạn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa sớm… luôn cần chi phí điều trị lớn và kéo dài.

"Việc mở rộng chuẩn tiếp cận theo hướng ưu tiên theo nguy cơ sức khỏe sẽ hướng chính sách đúng thực tiễn, bảo đảm công bằng y tế và góp phần giảm gánh nặng bệnh tật của xã hội trong dài hạn", ông Hùng nói.