Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc tấn công vào Qatar

(VTC News) -

Hôm 11/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc tấn công gần đây vào thủ đô Doha (Qatar), nhưng không đề cập đến Israel trong tuyên bố được tất cả 15 thành viên nhất trí, bao gồm cả đồng minh của Israel là Mỹ.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vụ tấn công: "Cuộc tấn công vào Qatar gửi đi thông điệp cần lan tỏa khắp phòng họp này. Không có nơi ẩn náu cho khủng bố, dù ở Gaza, Tehran hay Doha. Khủng bố không được miễn trừ. Chúng tôi sẽ hành động chống lại những kẻ cầm đầu khủng bố dù chúng có ẩn náu ở đâu".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp hôm 11/9. (Ảnh: Reuters)

Mỹ theo truyền thống bảo vệ đồng minh Israel tại Liên hợp quốc. Việc Mỹ ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an vốn chỉ có thể thông qua bằng sự đồng thuận, phản ánh sự bất bình của Tổng thống Donald Trump trước vụ tấn công do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh.

"Thành viên Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng và bày tỏ sự đoàn kết với Qatar. Họ nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar", tuyên bố do Anh và Pháp soạn thảo có đoạn.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cáo buộc Israel cố gắng phá hoại nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza bằng cách tấn công nhà lãnh đạo Hamas ở Doha, nhưng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian.

"Việc tấn công lãnh thổ của chúng tôi trong khi chúng tôi đang bận rộn đàm phán phơi bày ý đồ của Israel. Họ đang cố gắng phá hoại mọi triển vọng hòa bình. Họ đang cố gắng kéo dài nỗi thống khổ của người dân Palestine. Điều này cũng cho thấy họ không quan tâm đến các con tin. Đây không phải là ưu tiên hàng đầu", Thủ tướng Qatar nhấn mạnh.

Pakistan cũng đặt câu hỏi liệu việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ có phải là ưu tiên của Israel hay không. Đại sứ Pakistan tại Liên hợp quốc Asim Iftikhar Ahmad phát biểu với hội đồng rằng: "Rõ ràng là Israel đang quyết tâm làm mọi cách để phá hoại và phá hủy khả năng hòa bình".

Quân đội Israel hôm 9/9 nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở Doha. Hamas cho biết các lãnh đạo chủ chốt sống sót sau vụ tập kích, nhưng 5 thành viên của nhóm đã thiệt mạng, trong đó có con trai của nhà đàm phán cấp cao Khalil Al-Hayya.