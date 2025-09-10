Israel tấn công thủ đô Yemen

(VTC News) -

Theo Times of Israel, Không quân Israel đang thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen. Các cuộc không kích diễn ra sau nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi vào Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn chưa bình luận về các cuộc không kích này.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, tổ chức truyền thông liên kết với Houthi là Al Masirah cũng đưa tin các cuộc không kích của Israel đã tấn công thủ đô Sanaa. Các thông tin chi tiết về mục tiêu hay thương vong nếu có chưa được công bố.

Houthi trước đó tuyên bố đang hỗ trợ Hamas và người Palestine ở Dải Gaza.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết hôm 10/9 rằng bà sẽ tìm hiểu các biện pháp trừng phạt và đình chỉ một phần hoạt động thương mại đối với Israel vì cuộc chiến ở Dải Gaza.

Động thái này càng làm gia tăng sự cô lập toàn cầu chưa từng có của Israel khi nước này đang phải vật lộn với hậu quả từ cuộc tấn công nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar, đồng minh của Mỹ.

Vụ tấn công vào lãnh thổ một đồng minh Mỹ đã vấp phải sự lên án rộng rãi từ các quốc gia Trung Đông và nhiều nơi khác. Nó cũng đánh dấu một sự leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực, và có nguy cơ làm đảo lộn các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và giải cứu các con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Hamas tuyên bố ban lãnh đạo cấp cao của họ, những người đang cân nhắc một đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, đã sống sót sau vụ tấn công, hai thành viên cấp thấp hơn và ba vệ sĩ thiệt mạng.

Israel một lần nữa kêu gọi khoảng 1 triệu người sơ tán khỏi thành phố Gaza, nơi họ đã ném bom các tòa nhà cao tầng và tăng cường tấn công trong một chiến dịch mới nhằm chiếm lấy thành phố, vốn đã bị tàn phá bởi các cuộc không kích trước đó và đang trải qua nạn đói.

Người Palestine đã được yêu cầu di chuyển về phía nam đến một khu vực an toàn được chỉ định, nơi hàng trăm nghìn người đang sống trong các trại lều tạm bợ và là nơi Israel thường xuyên tấn công những nơi mà họ cho là mục tiêu của phiến quân. Nhiều người đã từ chối rời khỏi thành phố Gaza, với lý do họ không còn sức lực hoặc tiền bạc để di dời.