Ông Trump cảnh báo Israel vụ tấn công Hamas tại Qatar

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau khi Israel tiến hành không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar, và cảnh báo rằng hành động này là “không khôn ngoan”.

Theo WSJ, trong cuộc gọi đầu tiên diễn ra căng thẳng vào Thứ Ba (9/9), Tổng thống Trump đã phản đối mạnh mẽ chiến dịch tấn công mà ông cho là thiếu thận trọng và có nguy cơ phá hoại nỗ lực hòa đàm đang diễn ra giữa Israel và Hamas tại Qatar.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Netanyahu đáp lại rằng ông chỉ hành động trong "một khoảng thời gian ngắn" và tận dụng cơ hội mà ông cho là duy nhất để tấn công mục tiêu.

Một cuộc gọi thứ hai diễn ra trong cùng ngày giữa hai lãnh đạo đã diễn ra theo hướng hòa hoãn hơn. Trong đó, ông Trump hỏi liệu vụ tấn công đã đạt được mục tiêu hay chưa, cho thấy ông vẫn quan tâm đến kết quả thực tế của chiến dịch này.

Qatar lên án phát biểu của ông Netanyahu

Chính phủ Qatar đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi ông cáo buộc Doha cung cấp nơi trú ẩn an toàn và hỗ trợ tài chính cho Hamas. Bộ Ngoại giao Qatar gọi phát ngôn của nhà lãnh đạo Israel là “thiếu thận trọng” và “đe dọa trắng trợn đến chủ quyền quốc gia”.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ hơn một ngày sau khi Israel tiến hành không kích vào thủ đô Doha, nhằm vào các lãnh đạo chính trị Hamas, hành động khiến chiến dịch quân sự của Tel Aviv ở Trung Đông leo thang và vấp phải làn sóng lên án quốc tế.

Phát biểu hôm thứ Tư (10/9), ông Netanyahu cảnh báo Qatar phải trục xuất hoặc đưa các quan chức Hamas ra trước công lý, nếu không “Israel sẽ hành động”. Đáp lại, Doha khẳng định: việc tiếp nhận văn phòng Hamas tại Qatar hoàn toàn nằm trong khuôn khổ nỗ lực hòa giải, được tiến hành theo đề nghị của Mỹ và Israel, với sự hiện diện của các phái đoàn quốc tế.

Nước này cảnh báo cuộc tấn công của Israel có nguy cơ làm chệch hướng các cuộc hòa đàm vốn đang do Qatar và Ai Cập làm trung gian.

Doha khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để buộc ông Netanyahu “chịu trách nhiệm về những hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn nguy cơ leo thang mới tại khu vực.