Ông Trump chỉ trích cuộc không kích vào Qatar, Israel lên tiếng

(VTC News) -

Phát biểu ngày 10/9, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon biện minh cho quyết định thực hiện cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, Qatar của nước này.

Ông Danon nhấn mạnh: "Chúng tôi không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích của Mỹ. Chúng tôi phối hợp tốt, họ dành cho chúng tôi sự hỗ trợ đáng kinh ngạc, chúng tôi trân trọng điều đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải tự đưa ra quyết định và thông báo cho Mỹ".

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Israel tiếp tục nói: "Đó không phải là cuộc tấn công vào Qatar, đó là cuộc tấn công vào lực lượng Hamas. Chúng tôi không chống lại Qatar hay quốc gia Ả Rập nào, hiện tại chúng tôi đang chống lại tổ chức khủng bố".

Ông Danon cho biết Israel "vẫn đang chờ đợi kết quả" của chiến dịch này. Ông cho hay: "Vẫn còn quá sớm để bình luận về kết quả, nhưng quyết định này là đúng đắn".

Lãnh đạo Hamas thoát khỏi vụ ám sát do Israel tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng ít nhất 6 người thiệt mạng, theo tuyên bố chính thức của lực lượng này. Trong đó có con trai và một trợ lý của Khalil al-Hayya - lãnh đạo cấp cao của nhóm. Bộ Nội vụ Qatar thông tin thêm một sĩ quan an ninh cũng nằm trong số các nạn nhân.

Trước đó, Suhail al-Hindi, thành viên Cục Chính trị Hamas, cáo buộc chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mà Bộ Ngoại giao Qatar lên án “kịch liệt”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar, và cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ vào ngày mai. Trước đó, ông Trump cũng đăng trên mạng xã hội về vụ tấn công.

Ông Donald Trump khẳng định quyết định tấn công các thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông.