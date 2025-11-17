Hội An lại ngập lụt: Dân tất tả dọn đồ, du khách thích thú ngồi thuyền ngắm phố

Đây đã là trận ngập lụt thứ 3 chỉ trong vòng 20 ngày ở khu phố cổ Hội An. Trước đó, từ ngày 27/10 đến 3/11, người dân đã hứng liên tiếp 2 đợt lụt gây ngập sâu, trong đó có trận lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10.