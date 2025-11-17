Hội An lại ngập lụt: Dân tất tả dọn đồ, du khách thích thú ngồi thuyền ngắm phố

Sáng 17/11, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết hiện nay lũ trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cụ thể, lúc 7h, sông Vu Gia tại Hội Khách: 16.32m, dưới BĐ3: 0.18m; tại Ái Nghĩa: 8.95m, dưới BĐ3: 0.05m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn: 13.73m, trên BĐ2: 0.73m; tại Giao Thủy: 6.96m, trên BĐ1: 0.46m; tại Câu Lâu: 2.83m, dưới BĐ2: 0.17m; tại Hội An: 1.28m, dưới BĐ2: 0.22m.
Theo người dân trong khu phố cổ Hội An, từ tối qua (16/11), nước từ dưới sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) bắt đầu lớn nhanh và tràn lên tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc theo bờ sông.
Đến trưa nay (17/11), mực nước sông Thu Bồn tại Hội An ở mức 1.55m, trên BĐ2: 0.05m. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hoàng Văn Thụ đã chìm trong biển nước.
Đây đã là trận ngập lụt thứ 3 chỉ trong vòng 20 ngày ở khu phố cổ Hội An. Trước đó, từ ngày 27/10 đến 3/11, người dân đã hứng liên tiếp 2 đợt lụt gây ngập sâu, trong đó có trận lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10.
Người dân sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Thái Học đang theo dõi mực nước để sẵn sàng dọn đồ tránh lụt.
"Chỉ chưa đầy 3 tuần mà bà con trong khu phố cổ dọn đồ chạy lụt tới 3 lần. Thực sự quá vất vả. Hy vọng, đợt này mực nước thấp để những hộ kinh doanh như tôi đỡ thiệt hại" - một chủ cửa hàng đồ lưu niệm trên đường Nguyễn Phúc Chu nói.
Người dân bì bõm lội bộ tại các khu vực có mực nước thấp.
Đối với những đoạn ngập sâu, bà con trong khu phố cổ phải di chuyển bằng thuyền.
Cũng trong ngày Hội An hứng lụt, nhiều du khách thích thú ngồi thuyền tham quan phố cổ.
Ngắm đô thị cổ Hội An trong ngày ngập lụt chắc chắn là kỷ niệm khó quên đối với du khách.
Khu vực Chùa Cầu tập trung rất đông du khách. Ngoài dừng chân để chụp ảnh lưu niệm, nhiều du khách chọn trải nghiệm dịch vụ bơi thuyền tham quan phố cổ.
