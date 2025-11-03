Nước dâng cao chảy xiết, người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lại cuống cuồng sơ tán

Theo người dân địa phương, từ rạng sáng nay (3/11), mưa lớn kết hợp dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ từ trên núi xuống khu dân cư ở "rốn lũ" Mẹ Suốt, tạo thành dòng chảy xiết.

Lực lượng Công an phường Hòa Khánh, Ban chỉ huy Quân sự phường và Trung đoàn Bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã lội vào vùng ngập sâu nhất để sơ tán người dân ra bên ngoài.

Nhiều nhà dân trên đường Mẹ Suốt ngập sâu cả mét, xe cộ chìm trong biển nước.

Trước tình hình nước lớn và chảy xiết, người dân khăn gói đồ đạc đi sơ tán.

Lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ để di chuyển đến các khu vực ngập sâu, triển khai công tác sơ tán dân.

Nhiều phương tiện như xe điện được bỏ trên thúng để chở ra ngoài.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay trong ngày và đêm nay (3/11), tại các xã, phường khu vực phía Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to; các xã, phường phía Nam thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày 4/11, mưa lớn trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm nhanh còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa từ sáng nay (3/11) đến hết ngày 4/11 tại các xã, phường phía Bắc phổ biến 60-150mm, có nơi trên 180mm; các xã, phường phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.