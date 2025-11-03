Nước dâng cao chảy xiết, người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lại cuống cuồng sơ tán

Nhiều hộ dân ngụ cư trên đường Mẹ Suốt phải khăn gói sơ tán khẩn cấp khi lũ dâng cao, chảy xiết.
Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay trong ngày và đêm nay (3/11), tại các xã, phường khu vực phía Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to; các xã, phường phía Nam thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày 4/11, mưa lớn trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm nhanh còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Tổng lượng mưa từ sáng nay (3/11) đến hết ngày 4/11 tại các xã, phường phía Bắc phổ biến 60-150mm, có nơi trên 180mm; các xã, phường phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Bình luận