Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt

"Cơn lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 vừa dứt, bà con trong khu phố cổ mới dọn đồ xuống xong thì tối qua (3/11), nước bắt đầu lớn nhanh và đang áp sát ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi. Lũ chồng lũ chỉ trong vòng 7 ngày khiến việc dọn đồ quá vất vả" - quản lý của một nhà hàng trên đường Lê Lợi cho hay.