Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt

Thứ Hai, 03/11/2025 11:03:22 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong vòng 1 tuần, 2 lần nước lũ dâng cao khiến người dân trong khu phố cổ oằn mình dọn đồ chạy lụt.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 1

Sáng 3/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi thông báo từ 2h đến 5/h cùng ngày, địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 145.6mm, Hội An: 90.2mm, Nông Sơn 78.6mm,... Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 2

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ đưa ra cảnh báo trong 24 giờ tới xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ tối qua đến trưa nay (3/11), nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) liên tục dâng cao, gây ngập sâu các tuyến đường thấp trũng trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, Hoàng Văn Thụ.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 4

Từ sáng nay, người dân trong khu phố cổ bắt đầu dùng thuyền để di chuyển, vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài "chạy lụt".

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 5

Nhiều du khách đang lưu trú ở các khách sạn thuộc khu vực thấp trũng trong phố cổ cũng được sơ tán bằng thuyền nhỏ để di chuyển đến nơi an toàn.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 6

Ngay tại ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi, chính quyền địa phương cắt cử người và phương tiện vận chuyển lương thực sang Cẩm Kim - một trong những khu vực thấp trũng nhất ở phường Hội An.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 7

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, người dân trong khu phố cổ Hội An phải dọn đồ chạy lụt.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 8

"Cơn lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 vừa dứt, bà con trong khu phố cổ mới dọn đồ xuống xong thì tối qua (3/11), nước bắt đầu lớn nhanh và đang áp sát ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi. Lũ chồng lũ chỉ trong vòng 7 ngày khiến việc dọn đồ quá vất vả" - quản lý của một nhà hàng trên đường Lê Lợi cho hay.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 9

Người dân trong khu phố cổ vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài để tránh hỏng hóc do nước lũ.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 10

Giàn giáo vẫn đang được tập kết vào trong khu phố cổ để phục vụ cho việc kê cao đồ đạc.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 11

Khu vực chợ cá Thanh Hà - cách phố cổ Hội An chỉ vài trăm mét - cũng đang chìm trong biển nước.

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt - 12

Hoạt động mua bán tại chợ cá đã được dịch chuyển lên khu vực đường 28/3, đầu cầu Cẩm Kim.

