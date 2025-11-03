Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt

Sáng 3/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi thông báo từ 2h đến 5/h cùng ngày, địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 145.6mm, Hội An: 90.2mm, Nông Sơn 78.6mm,... Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3.
Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ đưa ra cảnh báo trong 24 giờ tới xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ tối qua đến trưa nay (3/11), nước sông Hoài (một nhánh của sông Thu Bồn) liên tục dâng cao, gây ngập sâu các tuyến đường thấp trũng trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, Hoàng Văn Thụ.
Từ sáng nay, người dân trong khu phố cổ bắt đầu dùng thuyền để di chuyển, vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài "chạy lụt".
Nhiều du khách đang lưu trú ở các khách sạn thuộc khu vực thấp trũng trong phố cổ cũng được sơ tán bằng thuyền nhỏ để di chuyển đến nơi an toàn.
Ngay tại ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi, chính quyền địa phương cắt cử người và phương tiện vận chuyển lương thực sang Cẩm Kim - một trong những khu vực thấp trũng nhất ở phường Hội An.
Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, người dân trong khu phố cổ Hội An phải dọn đồ chạy lụt.
"Cơn lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 vừa dứt, bà con trong khu phố cổ mới dọn đồ xuống xong thì tối qua (3/11), nước bắt đầu lớn nhanh và đang áp sát ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi. Lũ chồng lũ chỉ trong vòng 7 ngày khiến việc dọn đồ quá vất vả" - quản lý của một nhà hàng trên đường Lê Lợi cho hay.
Người dân trong khu phố cổ vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài để tránh hỏng hóc do nước lũ.
Giàn giáo vẫn đang được tập kết vào trong khu phố cổ để phục vụ cho việc kê cao đồ đạc.
Khu vực chợ cá Thanh Hà - cách phố cổ Hội An chỉ vài trăm mét - cũng đang chìm trong biển nước.
Hoạt động mua bán tại chợ cá đã được dịch chuyển lên khu vực đường 28/3, đầu cầu Cẩm Kim.
