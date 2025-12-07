Học trò Nguyễn Trần Duy Nhất đấm gục võ sĩ Hàn Quốc sau 90 giây

(VTC News) -

Lưu Đức Mạnh hạ knock out võ sĩ Hàn Quốc

Trong trận đấu võ thuật tổng (MMA) hợp thuộc sự kiện AFC 39 diễn ra tối qua (6/12) tại TP.HCM, Lưu Đức Mạnh so tài với Kim Won-gi (Hàn Quốc). Võ sĩ Việt Nam chỉ mất chưa đến một phút rưỡi để hạ gục đối thủ bằng những cú đấm dồn dập.

Bước vào trận đấu, Lưu Đức Mạnh thể hiện sự chủ động với những cú đá phá trụ (low kick). Kim Won-gi có phần chậm hơn võ sĩ chủ nhà trong những tình huống phản ứng. Võ sĩ người Hàn Quốc thận trọng trong khoảng một phút đầu tiên, không chủ động tấn công.

Ngay khi Kim Won-gi có ý định áp sát Lưu Đức Mạnh, bước ngoặt của trận đấu xảy ra. Tay đấm người Hàn Quốc phòng thủ vùng đầu không tốt và kỹ năng muay Thái của Lưu Đức Mạnh phát huy hiệu quả. Cú đá rất nhanh của võ sĩ Việt Nam khiến đối thủ choáng váng.

Lưu Đức Mạnh (bên trái) tập luyện với Nguyễn Trần Duy Nhất.

Nhận thấy đối thủ thấm đòn, Lưu Đức Mạnh tiếp tục lao tới thực hiện các đòn đấm liên tục, ép Kim Won-gi phải thủ thế ở góc võ đài. Đến giây thứ 84 của trận đấu, võ sĩ Việt Nam tung ra đòn quyết định đánh ngã Kim Won-gi.

Trọng tài quyết định can thiệp ngay để dừng trận đấu khi cho rằng võ sĩ Hàn Quốc không còn sức chống cự. Lưu Đức Mạnh giành chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO). Anh lập tức trèo qua hàng rào ra ngoài võ đài chung vui với huấn luyện viên - võ sĩ muay Thái nổi tiếng Nguyễn Trần Duy Nhất.

Lưu Đức Mạnh là nhà vô địch hạng cân 60 kg nam của giải vô địch các câu lạc bộ võ thuật tổng hợp quốc gia 2025 - lần đầu tiên tổ chức. Anh được đánh giá là một trong những võ sĩ tiềm năng nhất của MMA Việt Nam. Lưu Đức Mạnh đang tập luyện tại câu lạc bộ No.1 Muay của Nguyễn Trần Duy Nhất, gọi cựu "độc cô cầu bại" là thầy.

Tính từ năm 2024 đến nay, tổng cộng 9 trận, gặp các đối thủ cả trong nước lẫn quốc tế. Anh thua 3 trận và giành được 6 chiến thắng (trong đó có 5 trận thắng knock out hoặc buộc đối thủ xin thua).