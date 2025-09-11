'Ông kẹ' muay Việt Nam từng hạ Nguyễn Trần Duy Nhất tỷ thí nhà vô địch Ireland

(VTC News) -

Sự kiện đáng chú ý nhất của võ thuật Việt Nam tuần này là trận đấu giữa Trương Cao Minh Phát và Aaron Clarke thuộc sự kiện Lion Championship 26 (dự kiến diễn ra ngày 13/9 tại Hà Nội). Đây là màn trở lại của võ sĩ muay Thái số 1 Việt Nam hiện tại với biệt danh "ông kẹ" sau một thời gian dài vắng bóng.

Trương Cao Minh Phát - hiện tập luyện tại Saigon Sports Club - thi đấu ở thể thức MMA Striking, phù hợp với sở trường muay Thái. Đối thủ của tay đấm sinh năm 1995 là Aaron Clarke - võ sĩ người Ireland đi lên từ muay và kickboxing, cũng là một chuyên gia striking (đánh đứng).

Trương Cao Minh Phát đấu với Aaron Clarke.

Aaron Clarke sinh năm 1999, từng 2 lần giành chức vô địch giải ISKA Kickboxing, một trong những giải đấu uy tín ở Ireland. Năm 2023, võ sĩ này tham gia đấu trường K-1 World GP, hệ thống giải kickboxing danh giá hàng đầu thế giới. Tại Yokohama (Nhật Bản), Aaron Clarke đối đầu với võ sĩ nổi tiếng Yuki Yoza - nhà vô địch hạng nhẹ của K-1 - và chỉ thua tính điểm.

Trận đấu này có thể được lấy làm ví dụ tham chiếu để đánh giá năng lực của Aaron Clarke. Anh có thời điểm thi đấu ngang ngửa với đối thủ đẳng cấp hàng đầu. Võ sĩ người Ireland cho thấy kỹ thuật khá toàn diện, cả đòn chân lẫn những cú đấm đều nguy hiểm.

Trương Cao Minh Phát từng 8 lần giành huy chương vàng muay Thái toàn quốc, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại SEA Games Võ sĩ sinh năm 1995 chính là người chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài 12 năm của "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất.

Trong trận đấu diễn ra năm 2019, Trương Cao Minh Phát đánh bại đàn anh đầy thuyết phục. Trong trận đấu, võ sĩ quê Lâm Đồng nhiều lần đánh ngã Nguyễn Trần Duy Nhất. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực của Trương Cao Minh Phát.

Trong những năm tiếp theo, anh tiếp tục thành công ở đấu trường quốc tế và được người hâm mộ gọi là "ông kẹ". Đỉnh cao của Trương Cao Minh Phát là cuối năm 2023. Tay đấm này giành đai vô địch muay Thái quốc tế của WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới). Anh hạ knock-out Mostafa Armand (Iran) ở hiệp 4 và trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu quốc tế của WBC.