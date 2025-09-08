Võ sĩ muay Thái lè lưỡi trêu chọc, bị bại tướng của Nguyễn Trần Duy Nhất đấm gục

(VTC News) -

Võ sĩ Johan Ghazali đấm gục đối thủ sau khi bị khiêu khích.

Johan Ghazali (Malaysia) so tài với Zakaria El Jamari (Morocco) là một trong 8 trận đấu của sự kiện ONE Fight Night 35 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Màn tỷ thí kết thúc ngay trong hiệp đầu tiên, khi võ sĩ châu Phi gục ngã trên sàn đấu sau hơn một phút liên tục hứng đòn từ đối thủ.

Tay đấm của Malaysia tấn công dồn dập sau khoảng 30 giây thăm dò. Johan Ghazali liên tục áp sát và tung ra những đòn đánh nhanh, mạnh. Zakaria El Jamari dần bị đẩy về sát rào chắn và chỉ có thể phòng thủ mà không có pha đáp trả hiệu quả nào.

Sau khi trúng một loạt đòn đấm liên tiếp của Johan Ghazali, Zakaria El Jamari bất ngờ lại có hành động nhe răng, lè lưỡi tỏ ý trêu chọc. Điều này chẳng giúp ích gì cho võ sĩ người Morocco mà trái lại còn khiến đối thủ của anh thêm hăng hái. Johan Ghazali ra đòn nhiều hơn, nhanh hơn và kết thúc bằng cú chỏ tay phải.

Ghazali (bên phải) từng thua Nguyễn Trần Duy Nhất.

Zakaria El Jamari loạng choạng bước đi rồi đổ gục xuống sàn đấu. Trong khi đó, đối thủ của anh thậm chí chỉ đứng nhìn mà không cần bồi thêm cú đánh nào, dù trọng tài chưa ra hiệu lệnh dừng.

Sau khi võ sĩ châu Phi ngã xuống và không phản hồi lại với hiệu lệnh đếm, trọng tài mới quyết định xử thua. Zakaria El Jamari sau đó lại đứng lên, ra hiệu rằng anh vẫn có thể thi đấu tiếp. Tuy nhiên, điều này không thể làm thay đổi quyết định của trọng tài và thực tế, tay đấm 35 tuổi có vẻ không còn tỉnh táo.

Johan Ghazali giành chiến thắng knock-out, qua đó tạm ngắt mạch thua 2 trận liên tiếp. Trước đó, trong 4 lần lên võ đài tính từ năm 2024, võ sĩ Malaysia nhận tới 3 thất bại. Một trong số đó là trận thua Nguyễn Trần Duy Nhất (tính điểm) vào tháng 6 năm ngoái.

Johan Ghazali (18 tuổi) là võ sĩ muay Thái hàng đầu của Malaysia, sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật. Anh cũng là cháu trai của tướng Mohd Ghazali Che Mat, người từng giữ chức Tổng Tư lệnh quân đội Malaysia. Johan Ghazali từng có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp (4 trận knock-out) để giành được hợp đồng trị giá 100.000 USD của ONE Championship.

Trong khi đó, Zakaria El Jamari không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Tay đấm 35 tuổi đang trong chuỗi 4 trận thua liên tiếp, tất cả đều là knock-out trong hiệp một hoặc hiệp 2.