Em trai Nguyễn Trần Duy Nhất bị quật ngã, nhận thua sau 79 giây

(VTC News) -

Bùi Văn Hùng đánh bại Nguyễn Trần Tự Do ở hạng cân Mãnh hổ (68 kg) của giải Thần võ (God of Martial Arts - GMA).

Màn so tài giữa Bùi Văn Hùng (Liên Phong) và Nguyễn Trần Tự Do (No 1 Muay Club) là một trong những điểm nhấn của giải võ thuật tổng hợp (MMA) Thần võ diễn ra cuối tuần trước. Cựu vận động viên muay Nguyễn Trần Tự Do - em trai Nguyễn Trần Duy Nhất - thất bại ngay trong hiệp một trước đối thủ trẻ hơn và có kỹ năng toàn diện hơn.

Nguyễn Trần Tự Do thua vì đòn khóa siết.

Bùi Văn Hùng sinh năm 2004, trẻ hơn đối thủ tới 12 tuổi. Điều này mang tới cho tay đấm của võ đường Liên Phong nhiều lợi thế về tốc độ cũng như thể lực. Võ sĩ đến từ Ninh Bình chủ động áp sát nhanh, không đọ kỹ năng đánh đứng với đối thủ có sở trường là muay Thái.

Ở giây thứ 30, Nguyễn Trần Tự Do sơ hở và để đối thủ bắt được người. Em trai Nguyễn Trần Duy Nhất không chống vật được và bị quật ngã dễ dàng. Bùi Văn Hùng sau đó tạo thế kiểm soát từ phía trên.

Bùi Văn Hùng (đứng giữa) giành chiến thắng.

Nguyễn Trần Tự Do cố gắng chống cự và tìm cách thoát ra, nhưng những đòn đấm của Bùi Văn Hùng khiến anh chảy máu ở vùng đầu. Võ sĩ của Liên Phong sau đó thực hiện pha đòn khóa siết cổ sau (rear naked choke) khiến Nguyễn Trần Tự Do buộc phải đập tay ra hiệu xin thua.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Nguyễn Trần Tự Do trên võ đài MMA chuyên nghiệp. Từng thành công ở môn muay Thái với nhiều huy chương vàng tại các giải cấp quốc gia, em trai Nguyễn Trần Duy Nhất chưa có nhiều kinh nghiệm về MMA. Chính anh cũng thừa nhận điều này.

"Trận đấu đêm qua, phần nào cũng phản ánh năng lực hiện tại của tôi. Do luôn cảm ơn gia đình, đồng đội và những người đã quan tâm, động viên cổ vũ thi đấu. Con đường phía trước vẫn còn, tôi vẫn sẽ giữ niềm tin vào chính mình để tiếp tục hành trình chiến thắng bản thân mình", Nguyễn Trần Tự Do viết trên mạng xã hội sau trận thua.