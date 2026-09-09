Học sinh Hà Nội vào vai lính cứu hỏa, trải nghiệm tham gia chữa cháy

Minh Đức, học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm, cho biết trước đây em chủ yếu thấy các chiến sĩ PCCC trên tivi. Sau khi trực tiếp cầm vòi phun, Đức hiểu hơn về công việc của lực lượng chữa cháy và nhận ra khi xảy ra sự cố cần bình tĩnh, làm theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn.