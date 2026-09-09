Học sinh Hà Nội vào vai lính cứu hỏa, trải nghiệm tham gia chữa cháy

Ngày 9/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC&CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 chính thức khai mạc.
Triển lãm được tổ chức từ 9/9 đến 12/9, với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bên cạnh khu vực trưng bày, ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho người dân và học sinh. Tại đây, các em được trực tiếp làm quen với một số kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội.
Ngay từ sớm, hành lang Cung Việt Xô đã đông kín học sinh. Từng nhóm xếp hàng chờ đến lượt bước vào các khu vực trải nghiệm.
Trước khi bắt đầu, các em được cán bộ, chiến sĩ phổ biến quy tắc an toàn và hướng dẫn cách xử lý trong từng tình huống giả định. Nhiều học sinh chăm chú theo dõi từng thao tác trước khi trực tiếp thực hành.
Tại khu vực vòi phun nước, học sinh được hướng dẫn cách cầm vòi, giữ hướng phun và xử lý tình huống cháy mô phỏng.
Sau phần hướng dẫn, từng em lần lượt trực tiếp thực hành dưới sự giám sát của chiến sĩ PCCC.
Với nhiều học sinh, đây là lần đầu các em được trực tiếp sử dụng thiết bị chữa cháy trong một tình huống giả định.
Minh Đức, học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm, cho biết trước đây em chủ yếu thấy các chiến sĩ PCCC trên tivi. Sau khi trực tiếp cầm vòi phun, Đức hiểu hơn về công việc của lực lượng chữa cháy và nhận ra khi xảy ra sự cố cần bình tĩnh, làm theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn.
Đức Anh cho biết mô hình giúp em hình dung rõ hơn cách xử lý khi xảy ra cháy. Theo em, chữa cháy đòi hỏi thao tác nhanh nhưng phải chính xác. “Việc được thực hành trên hệ thống mô phỏng giúp chúng em dễ tiếp cận hơn với kỹ năng này”, Đức Anh chia sẻ.
Rời khu vực chữa cháy, học sinh tiếp tục trải nghiệm các thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ. Một số em tự mặc đai an toàn, thử cảm giác được treo trên giá đỡ ba chân chuyên dụng, mô phỏng phương án cứu người dưới giếng sâu hoặc tại những không gian hẹp.
Tại khu vực tháp cứu hộ, các chiến sĩ PCCC thực hiện bài thực hành đưa người được giả định là nạn nhân từ trên cao xuống đất. Một chiến sĩ ôm chặt nạn nhân, sử dụng dây chuyên dụng di chuyển từ đỉnh tháp xuống trong sự theo dõi của đông đảo học sinh và khách tham quan.
Trong khu vực giới thiệu công nghệ, nhiều học sinh dừng lại quan sát và tương tác với robot PCCC. Các thiết bị này được giới thiệu với khả năng hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận những khu vực có nhiệt độ cao, nhiều khói hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.
Triển lãm là hoạt động chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).
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