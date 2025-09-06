Ông Trump nói Mỹ đang đàm phán 'rất sâu' với Hamas, kêu gọi thả con tin

(VTC News) -

"Chúng tôi đang đàm phán rất sâu rộng với Hamas", Tổng thống Trump nói với các phóng viên, cho biết ông cảnh báo rằng nếu Hamas tiếp tục bắt giữ con tin người Israel, tình hình sẽ trở nên “khó khăn” và “tàn khốc”.

Theo Tổng thống Mỹ, Hamas đang đưa ra một số yêu cầu “có thể chấp nhận được”, nhưng ông không tiết lộ chi tiết bên lề.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc khủng hoảng con tin bắt nguồn từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, hơn 250 người bị bắt làm con tin và đưa sang Gaza.

Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin người Israel bị giam giữ trong tay Hamas tại Gaza, trong đó chỉ 20 người được cho là còn sống. Hamas đề xuất thả một phần số con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng ông Trump yêu cầu phải thả hết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Hamas buông vũ khí, Israel kiểm soát an ninh trở lại và chính quyền dân sự mới được thành lập tại Gaza. Đổi lại, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh và toàn quyền rút quân của Israel khỏi Gaza.

Hôm 5/9, Hamas công bố video cho thấy hai con tin người Israel Guy Gilboa-Dalal và Alon Ohel vẫn bị giam giữ tại Gaza City. Gilboa-Dalal xuất hiện trong tình trạng kiệt sức và bày tỏ nỗi sợ bị thiệt mạng trong chiến dịch quân sự. Video này dấy lên làn sóng yêu cầu tăng cường nỗ lực ngoại giao, dù phía Israel kiên quyết chỉ chấp nhận việc trả tự do toàn bộ con tin và sự đầu hàng của Hamas.

Trước đó, Quân đội Israel cho biết họ đã kiểm soát khoảng 40% thành phố Gaza, tập trung vào các khu như Zeitoun và Sheikh Radwan, trong chiến dịch quân sự nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas.

Phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, xác nhận Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã nói với các bộ trưởng nội các rằng nếu không có kế hoạch hành động hậu chiến, Israel sẽ buộc phải áp đặt chế độ quân sự tại Gaza. Một số thành viên cực hữu trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy ý tưởng này và kêu gọi tái lập các khu định cư, song ông Netanyahu đến nay vẫn bác bỏ.

Israel phát động tấn công vào Thành phố Gaza từ ngày 10/8, trong khuôn khổ chiến dịch mà ông Netanyahu khẳng định là nhằm “đánh bại Hamas” tại khu vực trọng điểm của cuộc chiến. Tuy nhiên, chiến dịch vấp phải chỉ trích quốc tế vì làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời gây ra căng thẳng trong nội bộ Israel, khi xuất hiện thông tin về bất đồng chiến lược giữa giới quân sự và lãnh đạo chính trị.