Xe tăng Israel tiến sát trung tâm thành phố Gaza

(VTC News) -

“Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng xe tăng tiến vào Ebad-Alrahman, tiếng nổ ngày càng lớn hơn, và chúng tôi thấy mọi người chạy về phía khu vực của chúng tôi,” ông Saad Abed, 60 tuổi, một cựu công nhân xây dựng, nói với Reuters.

Hơn 1 triệu dân tại khu vực Gaza hiện sinh sống tại đây, đã được phía Israel cảnh báo trước về một cuộc tấn công quy mô vào phong trào Hamas. Hàng nghìn người đã sơ tán trước đó.

Xe tăng của Israel đang diễn tập tại biên giới Israel-Gaza. (Ảnh: Reuters)

Đến sáng nay, các xe tăng đã rút lui về khu vực Jabalia, nhưng các cuộc pháo kích vẫn diễn ra tại các khu vực ngoại ô phía đông như Shejaia, Zeitoun và Sabra. Israel tuyên bố các lực lượng của họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào thành phố Gaza, nơi được coi là thành trì cuối cùng của phong trào Hamas.

Bộ Y tế Gaza thông báo ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 4 tuổi. Quân đội Israel cho biết họ đang tiếp tục hoạt động tại vùng rìa, đồng thời tuyên bố đã tiêu diệt một lãnh đạo cấp cao của Hamas tên là Mahmoud Al‑Aswad, người được cho là đứng đầu tình báo an ninh ở miền Tây Gaza.

Tuy nhiên Hamas chưa xác nhận thông tin này.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp lớn tại Nhà Trắng để bàn về kế hoạch hậu chiến cho Gaza, đồng thời Ngoại trưởng Marco Rubio cũng có lịch gặp Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar tại Washington.

Ông cho biết cả Israel và phong trào Hamas đều đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đàm phán cho một giải pháp hòa bình.