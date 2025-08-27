Ông Trump sẽ chủ trì cuộc họp về Gaza

(VTC News) -

Trả lời trên kênh Fox News về việc liệu có kế hoạch hậu chiến nào cho Gaza hay không, Đặc phái viên Witkoff cho biết: “Có, chúng tôi sẽ có một cuộc họp lớn tại Nhà Trắng vào thứ tư do tổng thống chủ trì, và đó là một kế hoạch rất toàn diện mà chúng tôi sẽ đưa ra vào ngày hôm sau”.

Ông không nói rõ thêm chi tiết và cũng không tiết lộ thành phần tham dự họp.

Thông tin về việc Israel cần làm gì khác để chấm dứt chiến tranh và bảo đảm việc thả các con tin hay không, Witkoff cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách này hay cách khác, chắc chắn là trước cuối năm nay”.

Ông cho biết cả Israel và phong trào Hamas đều đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đàm phán cho một giải pháp hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar tại Washington lúc 15h15 (giờ địa phương).

Chiến sự tại Gaza đã bước sang tháng thứ bảy kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng bị phá vỡ hôm 18/3, sau các cuộc không kích của Israel khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng.

Theo Liên Hợp Quốc, đến nay hơn 62.000 người Palestine đã thiệt mạng và toàn bộ dân số Gaza buộc phải di dời. Những hình ảnh trẻ em thiếu ăn và cảnh tàn phá trên diện rộng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump từng cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này ngay từ khi tranh cử, song cho đến nay mục tiêu đó vẫn chưa thành hiện thực. Cuộc họp tại Nhà Trắng lần này được coi là một nỗ lực nhằm thúc đẩy lộ trình hòa bình, đồng thời tìm giải pháp cho giai đoạn hậu xung đột tại Gaza.