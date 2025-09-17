Hơn 141.000 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy, 102.000 đã nhận tiền chi trả

(VTC News) -

Số liệu trên được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, diễn ra chiều 17/9.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin...

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, theo bà Phạm Thị Thanh Trà, có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực (nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai,...) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như: Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh...

"Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ", Bộ trưởng nêu rõ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô.

Liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp (Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt.

Tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau hơn 2 tháng (từ 1/7 - 15/9/2025) khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn là 91%; hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền giao dịch 1.700 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng mắc, các bộ tập trung hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

"Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, bố trí các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo khắc phục sớm vấn đề này", Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178. Bên cạnh đó, các bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như vấn đề về biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở...