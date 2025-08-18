Hoa hậu Kỳ Duyên đẹp như công nương khi diện váy cưới trên sàn diễn

Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam.