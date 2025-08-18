Hoa hậu Kỳ Duyên đẹp như công nương khi diện váy cưới trên sàn diễn

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập đầm cưới khuôn khổ "Wedding Symphony 2025" của NTK Chung Thanh Phong. Đây cũng là màn kết hợp trở lại của cả hai sau 7 năm.
Nàng hậu diện trên mình thiết kế váy cưới trắng tinh khôi được đính kết thủ công tỉ mỉ, tạo nên vẻ ngoài vừa kiêu sa, vừa hiện đại.
Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn thân hình đồng hồ cát, phối tùng váy hai trong một bằng satin cao cấp, giúp cô lộng lẫy và biến hóa linh hoạt, uyển chuyển.
Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn được khen ngợi đẹp như một công nương kiêu hãnh. Hoa hậu Việt Nam 2024 khắc họa một người phụ nữ hiện đại, gợi cảm nhưng trang nhã. Đây chính là "nàng dâu thời thượng" mà nhiều cô gái hiện đại ao ước.
Những thiết kế váy cưới lần này của Chung Thanh Phong mang tinh thần vẻ đẹp vượt thời gian. Bộ sưu tập khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ.
Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset - dấu ấn đặc trưng của nhà mốt giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã.
Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequin triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp voan bồng bềnh như sương mai.
Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam.
Nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu..
Bình luận