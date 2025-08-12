Phát hiện thi thể hoa hậu Philippines bị trói tay, buộc đá dưới biển

(VTC News) -

CCTV ghi lại hình ảnh chiếc ô tô được cho là dùng để bắt cóc Acquene Arradaza và khi phát hiện thi thể.

Thi thể của Acquene Arradaza, 35 tuổi, được phát hiện dưới đáy biển, bị trói tay chân, cổ và buộc thêm bao đá.

Nạn nhân lần cuối xuất hiện trên camera an ninh hôm 31/7, khi bị ba người đàn ông có vũ trang ép lên một chiếc Toyota màu đen khi đang đi mua sắm.

Hoa hậu Philippines 35 tuổi bị bắt cóc và sát hại.

Ngày 4/8, ngư dân tại làng ven biển Barangay 99 Diit (Philippines) báo cảnh sát sau khi phát hiện thi thể trôi dạt.

Cảnh sát xác nhận đây chính là hoa hậu mất tích được báo cáo bị bắt cóc tại làng Valencia, thành phố Ormoc hôm 31/7. Họ cho biết ba kẻ lạ mặt có vũ trang đã ép cô vào xe và tẩu thoát theo hướng Kananga, Leyte. Đoạn video gây sốc cho thấy khoảnh khắc Arradaza bị đẩy lên ghế sau chiếc Toyota Wigo - cũng là lần cuối cô được nhìn thấy.

Lần cuối cô được nhìn thấy là khi bị kéo vào một chiếc ô tô.

Trung úy Nova Tan (cảnh sát Ormoc) cho biết vụ bắt cóc chỉ được người nhà báo vào đúng ngày tìm thấy thi thể, khiến họ mất cơ hội chặn chiếc xe nghi phạm ở các chốt kiểm soát. Hiện cảnh sát đang truy tìm hung thủ và điều tra vụ tấn công có tính toán trước này.

Cô được phát hiện trong trạng thái bị trói và dìm xuống biển.

Arradaza là mẹ đơn thân ba con, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Matag-ob tại thị trấn Matag-ob.

Trước đó tại Ecuador, Esther Gabriela Murillo Cruz, 25 tuổi, bị hai kẻ đi xe máy bắn chết khi đang đi ô tô cùng con gái và bạn trai. Tại Mexico hồi tháng 6, vận động viên thể hình Luz María Barrera Agatón cũng được phát hiện tử vong trong hồ bơi khi đang đi nghỉ cùng gia đình, khiến cảnh sát mở cuộc điều tra.