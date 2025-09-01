Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Show thời trang VBFF lần thứ 12 thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vừa diễn ra, thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp. Trong đó, BST "Éclat" của NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với những thiết kế độc đáo.
Đảm nhận vai trò mở màn, hoa hậu Võ Lê Quế Anh diện thiết kế lấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của màn đêm bí ẩn. Bộ trang phục được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng khi di chuyển ở chân váy độc đáo và phần đuôi váy dài 5m.
Diện trang phục khá khó song Miss Grand Vietnam 2024 vẫn sang trọng, quyến rũ với những bước catwalk uyển chuyển.
Vị trí vedette của BST lần này được giao cho hoa hậu Lê Hoàng Phương. Thiết kế đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.
Điểm nhấn từ bộ trang phục nặng gần 20kg này chính là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc đám cầu kỳ, tinh xảo. Thần thái cùng phần trình diễn cuốn hút của Lê Hoàng Phương đã làm tôn nên và truyền tải đúng giá trị mà NTK mong muốn.
Á hậu Thu Hiền diện bộ váy dạ hội bum xoè phần cúp ngực được xử lý tinh tế khiến tổng thể thêm sang trọng và gợi cảm.
Á hậu Lâm Bích Tuyền diện đầm khoe khéo phần vai trần quyến rũ. Đặc biệt, chiếc đầm được đính kết bởi hàng nghìn hạt cườm cùng những chi tiết hoa được cắt laser, tạo khối 3D tạo sự nổi bật giữa đám đông.
Ngoài ra, các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST "Éclat".
Hiệu ứng xuyên thấu được tận dụng triệt để trên những thiết kế dạ hội nhằm giúp các người đẹp bước đi trông nhẹ nhàng hơn và mang đến ra sự mờ ảo khi phối đắp nhiều tầng vải.
NTK Thanh Hương Bùi cho biết BST lần này được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc.
Thông qua những tầng màu sắc được sử dụng, NTK muốn mang đến một tuyên ngôn thời trang cho phái đẹp: "Mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh”.
