Top 35 Miss Grand Vietnam 2025: Từ ca sĩ, diễn viên tới vận động viên quyền anh

Sau nhiều tháng chọn lựa, 35 cô gái xuất sắc nhất lọt vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025đã lộ diện. Dàn người đẹp dự thi năm nay gây chú ý khi là những gương mặt nổi bật, đặc biệt là đa dạng ngành nghề từ ca sĩ, diễn viên đến vận động viên thể thao.

Nguyễn Thị Loan 26 tuổi là thí sinh nhận nhiều chú ý khi từng có 6 năm thi đấu quyền anh chuyên nghiệp. Người đẹp từng giành Huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan (2017), Huy chương đồng giải vô địch toàn quốc (2017).

VĐV Nguyễn Thị Loan vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Tại vòng casting, Nguyễn Thị Loan gây ấn tượng trước giám khảo khi thể hiện tài năng thể thao ngay khi xuất hiện.

Người đẹp cho biết cô bắt đầu có cơ hội tham gia huấn luyện, rồi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nước và quốc tế từ năm 12 tuổi. Sau khi giải nghệ, cô tiếp tục theo đuổi đam mê các giải thể hình. Đến với một cuộc thi nhan sắc, cô muốn cho mọi người thấy nét nữ tính ẩn chứa trong tính cách mạnh mẽ của mình.

Ngoài ra, thí sinh Phan Như Thùy (Đà Nẵng) cũng được quan tâm khi đang hoạt động trong lĩnh vực ca hát, sân khấu. Cô từng đoạt á quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng 2016, Hãy nghe tôi hát 2021, top 7 Giai điệu chung đôi, quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội (nằm trong nhóm kịch Buffalo). Người đẹp từng thực hiện nhiều bản cover hút triệu view như Lạc trôi, Nổi gió lên, Hôm nay em rất mệt...

Trần Như Ngọc (Lily Chen) sở hữu lượng fan lớn khi đang là ca sĩ, diễn viên. Cô từng đoạt Á quân Tình bolero 2019, Én Vàng 2022. Người đẹp còn tham gia diễn xuất qua các dự án như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Mẹ biển... Lily Chen cho biết ghi danh sân chơi sắc đẹp vì muốn mang đến cho khán giả sự mới mẻ sau nhiều năm tham gia làng giải trí.

Lily Chen là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Bên cạnh đó, một số “chiến binh nhan sắc” quen thuộc cũng quay trở lại thi. Đó là người đẹp MLô H Senaivi - từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, thành tích học tập ấn tượng. Cô còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Trung lưu loát.

Từng gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2022 với màn hô tên độc đáo, Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh) trở lại với khát khao được tỏa sáng.

Lê Thị Thu Trà từng lọt top 15 chung cuộc Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô trở lại đường đua nhan sắc để có thêm cơ hội sống trọn vẹn với ước mơ.

Miss Grand Vietnam 2025 quy tụ nhiều gương mặt ấn tượng, đa ngành nghề.

Những ngày tới, các thí sinh sẽ lần lượt bước vào các phần thi phụ như Grand Walk (thử thách khả năng catwalk), Grand Voice (thử thách khả năng ca hát). Phần thi bikini được đổi tên thành Grand Heat, diễn ra tại bể bơi ngoài trời. Các phần thi phụ diễn ra từ ngày 23 đến 26/8.

Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9 tại TP.HCM. Hoa hậu Võ Lê Quế Anh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza đã xác nhận sẽ đến Việt Nam tham dự đêm chung kết.

Người đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand Internationaltổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.