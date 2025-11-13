Hỗ trợ đá để người dân làm đường tạm xuyên rừng qua đèo D’Ran

(VTC News) -

Ngày 13/11, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ban Bảo trì đường bộ thuộc sở, sau khi khảo sát đã vận chuyển đá đến khu vực cầu Treo, đèo D’Ran để người dân tại đây làm đường tạm xuyên rừng băng qua khu vực sạt lở trên đèo D'Ran nhằm đưa con em đi học, rút ngắn quãng đường di chuyển cho người dân trong thời gian đóng đèo D'Ran trên quốc lộ 20 để khắc phục sự cố sạt lở.

Các người dân gần đèo D'Ran đang hối hả gia cố con đường tạm sau khi được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thêm đá. Ảnh: THIÊN TRANG

"Ban Bảo trì đường bộ tập kết vật liệu đến khu vực cầu Treo từ chiều ngày 12/11. Hôm nay, các xe đang tiếp tục vận chuyển lên hiện trường 120 m³ đá để các hộ dân tổ chức thi công", ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi, ở phường Xuân Trường - Đà Lạt) cho hay, chiều tối 12/11, một xe tải chở 6 m³ đá của Sở Xây dựng tới khu vực bà con đang làm đường tạm giúp bà con có thêm vật liệu để làm đường.

Nụ cười rạng rỡ của người dân khi có con đường tạm xuyên rừng rất vững chắc. Ảnh: THIÊN TRANG

"Sáng nay, bà con chúng tôi cùng nhau dùng xe múc, xe cày chở đá rải đường lên mặt đường tạm để đường trở nên cứng cáp cho các xe qua lại thuận tiện", ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, tối 12/11, Phòng kinh tế - đô thị phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng hỗ trợ 20 m³ xà bần cho bà con gia cố con đường tạm xuyên rừng. Số vật liệu này cũng đã được rải hết.

"Đến trưa 13/11, một số đoạn đường được rải đá xe máy đi lại dễ dàng hơn. Người dân mong muốn được cung cấp loại đá cấp phối nhỏ phù hợp để xe máy qua lại, nếu đá lớn xe máy khó đi lại và dễ té ngã", ông Trung chia sẻ.

Trước đó, Báo Điện Tử VTC News đưa tin, vụ sạt lở đèo D’Ran xảy ra tối 28/10 tại Km262+400, khu vực cầu Treo đèo D'Ran. Đèo D'Ran trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa). Khảo sát ban đầu cho thấy cung trượt khu vực sạt lở rộng khoảng 3.500 m², khối lượng đất đá sạt xuống lên đến 60.000 m³.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tỉnh Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai qua đoạn đèo D'Ran bị sạt lở, tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở đèo D'Ran.

Do đó, người dân 2 tổ dân phố Trạm Hành 1 và 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt phải tự mở đường tạm xuyên rừng, xuyên vườn cà phê dài khoảng 400 m để đi làm và đưa con em đi học. Do trời mưa nên con đường sình lầy, trơn trượt nguy hiểm.

Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh, Sở Xây dựng Lâm Đồng và UBND Phường Xuân Trường - Đà Lạt đã đến hiện trường khảo sát thực tế và hỗ trợ đá để người dân làm đường.

Người dân cho biết đang vào vụ thu hoạch hồng trái và cà phê nên hằng ngày người dân phải lên rẫy thu hoạch. Trên địa bàn có khoảng 50 học sinh và giáo viên hằng ngày phải vượt qua khu vực sạt lở đèo D'Ran để đến trường ở chân đèo. Nếu đi đường vòng từ Trạm Hành lên phường Xuân Hương - Đà Lạt rồi đi xuống đèo Mimosa vào cao tốc Liên Khương - Prenn, tới ngã ba Fi Nôm rẽ trái qua quốc lộ 27 để đi xã D'Ran dài gần 100km. Do đó, không còn cách nào khác, từ hai tuần qua, người dân chung tay cải tạo con đường mòn xuyên rừng, xuyên qua rẫy cà phê để đi tạm trong khi chờ đèo D'Ran được khắc phục.