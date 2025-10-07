Hồ sơ 'khủng' 2 ngôi sao giá hơn 1 triệu USD mới gia nhập đội bóng Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 7/10, câu lạc bộ Nam Định thông báo chiêu mộ thêm 2 ngoại binh là Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba. Tổng số cầu thủ quốc tịch nước ngoài của đội đương kim vô địch V.League được nâng lên thành 14 người. Đội bóng thành Nam là câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam sở hữu 14 ngoại binh cùng lúc.

Chadrac Aloko sinh năm 1995, quốc tịch Cộng hòa dân chủ Congo. Cầu thủ này thuận chân phải, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ công hoặc chơi ở biên trái.

Hồ sơ sự nghiệp của Aloko có nhiều chi tiết đáng chú ý. Anh từng chơi cho một số câu lạc bộ nổi tiếng tại châu Âu như FC Sion (Thụy Sỹ), Amiens (Pháp), Stuttgart (Đức). Aloko từng ra sân Saint Gallen tại UEFA Europa Conference League và vòng loại giải UEFA Champions League.

Chadrac Aloko từng thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Tiền đạo sinh năm 1995 thi đấu 15 trận và ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển CHDC Congo. Trên Transfermarkt, cầu thủ này được định giá 1,2 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng).

Arnaud Lusamba (sinh năm 1997) cũng không kém cạnh. Anh là đồng hương của Aloko và cũng được định giá 1 triệu euro ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ này thi đấu nhiều năm tại Ligue 1 trong màu áo Nancy, Nice và Amiens trước khi chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Arnaud Lusamba từng được góp mặt ở các đội tuyển trẻ của Pháp, từ U16 đến U19. Năm 2022, anh quyết định chuyển sang khoác áo đội tuyển CHDC Congo.

Câu lạc bộ Nam Định chiêu mộ Aloko và Lusamba không phải để phục vụ ngắn hạn. Họ được ký hợp đồng có thời hạn lần lượt là 2 và 3 năm. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này đều chưa được ra sân cho CLB Nam Định mà phải chờ thêm vài tháng, khi các giải đấu cho phép đăng ký cầu thủ mới.

Trước khi có Aloko và Lusamba, CLB Nam Định sở hữu 12 ngoại binh (trong đó có 1 cầu thủ gốc Việt là Kevin Phạm Ba). Ở trận đấu với Eastern thuộc vòng bảng AFC Champions League 2, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tung ra sân đội hình gồm 11 cầu thủ nước ngoài. Nam Định trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam sử dụng đội hình đá chính không có cầu thủ bản địa.