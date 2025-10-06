LĐBĐ Malaysia bỏ mặc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu?

(VTC News) -

Tối 6/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lần thứ hai thông báo chưa kháng cáo án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến vi phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Hôm nay cũng là hạn cuối để họ làm điều này. Theo quy định của FIFA, đối tượng bị phạt có 3 ngày để ra quyết định kháng cáo và thêm 7 ngày để trình đủ hồ sơ.

LĐBĐ Malaysia cho biết cơ quan này "vẫn đang chờ đợi toàn bộ tài liệu về kết quả phán quyết từ FIFA". FAM nhấn mạnh: "Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu về kết quả. Đội ngũ pháp lý của FAM sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo ngay khi nhận được các tài liệu liên quan".

Đội tuyển Malaysia đối mặt với án phạt xử thua.

Theo án phạt được công bố ngày 26/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia vi phạm quy định về "làm sai lệch và giả mạo" trong quá trình nhập quốc tịch cho 7 cầu thủ. Nhóm này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - tất cả đều bị cấm thì đấu 1 năm.

LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng) vì vi phạm về về vấn đề giấy tờ. Do đó, nếu không kháng cáo, cơ quan này chỉ cần nộp phạt. FAM cũng thừa nhận có lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định của LĐBĐ thế giới.

Tuy nhiên, án phạt của FIFA không dừng lại ở quyết định kỷ luật nêu trên. LĐBĐ thế giới gửi hồ sơ vụ việc sang Tòa án bóng đá, bộ phận có trách nhiệm điều tra, rà soát và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của các cầu thủ. Nếu có ít nhất 1 người trong 7 cầu thủ kể trên không đủ điều kiện chuyển quốc tịch, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu hoặc bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Tính đến ngày 6/10, FIFA chưa đưa ra thêm phán quyết nào về vụ việc của đội tuyển Malaysia. Có lẽ FAM đang chờ đợi kết luận của vấn đề này. Nếu đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu hoặc xử thua, FAM mới thực hiện quy trình khiếu nại.