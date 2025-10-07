FIFA vạch trần gian lận nhập tịch, Malaysia khó thoát án xử thua ĐT Việt Nam

(VTC News) -

Nguy cơ Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 trở nên rõ ràng hơn sau những kết luận mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trong văn bản dài 19 trang, FIFA làm rõ một số chi tiết quan trọng và đưa ra nhận định có thể làm căn cứ để LĐBĐ châu Á (AFC) phạt đội tuyển Malaysia.

Trang Bolasport của Indonesia đưa tin Chủ tịch AFC Windsor John (người Malaysia) thừa nhận đội tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027. Thông tin này chưa được xác thực. Tuy nhiên, trên cơ sở kết luận của FIFA, điều này có khả năng cao sẽ xảy ra, hoặc án phạt tương tự như xử thua hoặc loại đội tuyển Malaysia khỏi giải đấu.

FIFA chỉ rõ rằng họ thu thập được giấy tờ gốc bác bỏ thông tin 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có gốc Malaysia. Do đó, những ngôi sao có tổng mức định giá gần bằng cả đội tuyển Malaysia hiện tại không đủ điều kiện để được nhập quốc tịch theo diện huyết thống.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội được AFC chuyển từ thua thành thắng Malaysia.

FIFA cũng nhận định rằng đây là hành vi "gian lận rõ ràng" và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu. Trận đấu cụ thể được nhắc tới chính là trận đội tuyển Việt Nam thua Malaysia với tỷ số 0-4 diễn ra vào tháng 6/2025. Cả 7 cầu thủ vi phạm đều ra sân, trong đó 2 người ghi bàn. Một ngày sau trận đấu, FIFA nhận được khiếu nại, bày tỏ nghi vấn về việc "có cơ sở để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia", trong đó nhấn mạnh "quá trình nhập tịch và ra mắt của họ diễn ra trong khung thời gian đáng ngờ".

Phần nội dung bị làm giả có tính then chốt trong việc thực hiện thủ tục nhập quốc tịch cho cầu thủ. Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel chỉ được nhập quốc tịch (theo pháp luật) và đăng ký chuyển quốc tịch (theo quy định của FIFA) nhanh chóng như vậy do có giấy tờ thể hiện gốc gác Malaysia. Nếu không, việc nhập tịch phải đi theo quy trình khác dài hơn với nhiều điều kiện khắt khe, ví dụ cầu thủ phải cư trú ở Malaysia đủ 5 năm.

"Ủy ban nhấn mạnh rằng hậu quả của việc làm giả là rất nghiêm trọng, không thể xem là lỗi kỹ thuật nhỏ. Hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách hợp lệ của các cầu thủ và tính toàn vẹn của trận đấu — cụ thể, toàn bộ 7 cầu thủ đều thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, trong đó 5 người đá chính và 2 người ghi bàn mở tỷ số.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban đi đến kết luận dứt khoát rằng các cầu thủ là những người hưởng lợi cuối cùng từ việc sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu. Họ cùng với FAM thành công trong việc tận dụng hậu quả của hành vi này, do đó phải bị trừng phạt tương xứng", FIFA cho biết.

Trong thông báo về việc kháng cáo được đưa ra sáng nay (7/10), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không khẳng định tính đúng sai về nội dung hồ sơ. Cơ quan này chỉ nhấn mạnh toàn bộ hồ sơ và thủ tục được chuẩn bị, xác minh và xử lý theo đúng quy trình. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của FIFA, việc sử dụng hồ sơ giả mạo dù vô tình hay cố ý đều bị coi là vi phạm.