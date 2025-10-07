FIFA tung bằng chứng vạch trần nguồn gốc cầu thủ nhập tịch Malaysia

(VTC News) -

Đêm 6/10, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gửi công văn giải thích về án phạt của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Theo đó, trong hồ sơ nhập quốc tịch của nhóm cầu thủ này, phần thông tin quan trọng về nguồn gốc huyết thống bị chỉnh sửa so với giấy tờ gốc.

FAM cung cấp cho FIFA giấy tờ cho thấy các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia. Tài liệu này cũng được gửi cho cơ quan có thẩm quyền của Malaysia để đối chiếu và thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch theo pháp luật nước này.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng hồ sơ có thông tin bị làm giả.

Ngày 10/6, toàn bộ các cầu thủ này tham gia trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Holgado và Figueiredo ghi bàn. Ngày 11/6, FIFA nhận được khiếu nại về việc "có cơ sở để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia", trong đó nhấn mạnh "quá trình nhập tịch và ra mắt của họ diễn ra trong khung thời gian đáng ngờ".

Sau khi nhận được khiếu nại, Ban Thư ký của FIFA tiến hành điều tra và thu thập được giấy tờ gốc cho thấy nơi sinh của ông bà các cầu thủ nêu trên đều không phải Malaysia. Họ được khai sinh ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan.

FIFA cũng cho biết Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) - cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhập quốc tịch của Malaysia - chưa bao giờ nhận được giấy tờ gốc có chứa thông tin nêu trên. Thay vào đó, họ làm lại bản khác dựa trên những bằng chứng được Liên đoàn bóng đá Malaysia cung cấp.

Theo án phạt được công bố ngày 26/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia vi phạm quy định về "làm sai lệch và giả mạo" trong quá trình nhập quốc tịch cho 7 cầu thủ. Nhóm này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - tất cả đều bị cấm thì đấu 1 năm.

LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng) vì vi phạm về về vấn đề giấy tờ. Do đó, nếu không kháng cáo, cơ quan này chỉ cần nộp phạt. FAM cũng thừa nhận có lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định của LĐBĐ thế giới.

Tuy nhiên, án phạt của FIFA không dừng lại ở quyết định kỷ luật nêu trên. LĐBĐ thế giới gửi hồ sơ vụ việc sang Tòa án bóng đá, bộ phận có trách nhiệm điều tra, rà soát và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của các cầu thủ. Nếu có ít nhất 1 người trong 7 cầu thủ kể trên không đủ điều kiện chuyển quốc tịch, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu hoặc bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027.