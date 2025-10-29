(VTC News) -

Ngày 29/10, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam thông báo điều chỉnh mức xả tràn hồ Dầu Tiếng lần 1, đợt 6, năm 2025.

Thời gian xả tràn hồ Dầu Tiếng từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 5/11, với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m³/s. Trước đó, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng thông báo đợt xả lũ bắt đầu từ 7h ngày 25/10 đến 7h ngày 1/11, với lưu lượng xả linh hoạt 36 - 150 m³/s.

Hồ Dầu Tiếng nâng mức xả tràn lên 200 m³/s, kéo dài đến ngày 5/11.

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết, diễn biến thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp. Sau thời gian trên, hồ Dầu Tiếng sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ, tối thiểu là 36 m3/s.

Thông báo trên đã được gửi đến các đơn vị, địa phương có liên quan để thông báo rộng rãi cho người dân ở ven sông Sài Gòn nhằm chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết, với lưu lượng xả tối đa 200 m³/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong một tuần qua, triều cường khu vực Nam Bộ liên tục dâng cao, đạt đỉnh khiến nhiều khu vực đông dân cư ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Cụ thể, tại TP.HCM, khu vực Bình Quới - Thanh Đa, Thảo Điền, nước tràn vào nhà dân, ngập cao cả mét. Các tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, quốc lộ 13, Kha Vạn Cân... cũng ngập nặng vào chiều tối và sáng sớm - đúng giờ cao điểm người dân đi lại khiến ùn tắc kéo dài.

Người dân TP.HCM cùng chính quyền đắp đê bao, phòng ngừa ngập lụt.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 29/10, TP.HCM vẫn duy trì mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-150mm. Từ ngày 30/10 mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó.

Trong đó, chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt với các tình huống mưa lớn và xả tràn hồ Dầu Tiếng.

Các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, vận động và di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra mưa lớn, xả tràn gây ngập lụt, sạt lở bờ sông...