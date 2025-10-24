Hồ Dầu Tiếng xả tràn từ ngày 25/10, cảnh báo ngập vùng ven sông Sài Gòn

(VTC News) -

Chiều 24/10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, đơn vị đã phát thông báo về việc xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) đợt 6 năm 2025.

Triều cường gây ngập trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) vào tối 22/10.

Việc xả nước bắt đầu từ 7h ngày 25/10, với lưu lượng từ 36 đến 150 m³/giây để chủ động điều tiết, phòng chống lũ cuối mùa mưa. Đợt xả dự kiến kéo dài đến 7h ngày 1/11, sau đó duy trì lưu lượng tối thiểu 36 m³/giây.

Việc xả tràn ở mức tối đa 150 m³/giây trong điều kiện thời tiết bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu trùng thời điểm mưa lớn hoặc triều cường, các khu vực trũng thấp ven sông có thể bị ngập cục bộ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong 2 ngày qua, triều cường khu vực Nam Bộ liên tục dâng cao, đạt đỉnh khiến nhiều khu vực đông dân cư ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Ngập vào lúc sáng sớm trên quốc lộ 13 (phường Bình Hòa, TP.HCM) sáng 24/10.

Cụ thể, tại TP.HCM, khu vực Thanh Đa, Thảo Điền, nước tràn vào nhà dân, ngập cao cả mét. Các tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, quốc lộ 13, Kha Vạn Cân... cũng ngập nặng vào chiều tối và sáng sớm - đúng giờ cao điểm người dân đi lại khiến ùn tắc kéo dài.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hôm nay (24/10), triều cường tại TP.HCM vẫn còn mức cao. Tại trạm Nhà Bè kênh Đồng Điền sẽ đạt đỉnh vào 17h30 với mức đỉnh 1,78m, trạm Phú An Sài Gòn đỉnh lúc 18h đạt 1,77m.

Triều cường có thể cao hơn mức dự báo do gió đông bắc đẩy nước từ cửa sông vào sâu đất liền. Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh.

Trong nhiều khu dân cư, triều cường dâng cao khiến ô tô ngập nặng.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các quận, huyện ven sông Sài Gòn tăng cường theo dõi mực nước, bố trí lực lượng trực ban 24/24, cắm biển cảnh báo tại khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó khi có tình huống bất thường.