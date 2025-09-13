'Hô biến' nhà tù cũ thành khu chung cư sang chảnh

Khu Liberty Crest hiện có 165 căn hộ, trong đó 44 căn là nhà ở giá rẻ, dành cho người thu nhập thấp. Khu chung cư gồm 84 căn hộ một phòng ngủ và 81 căn hộ hai phòng ngủ với giá thuê hàng tháng từ 1.372 đến 2.700 USD (tương đương 36 - 71 triệu đồng). Mỗi căn hộ đều được trang bị máy giặt và máy sấy trong nhà. (Ảnh: Alexander Company)